Tramps par Putinu un kara beigām: “Domāju, ka viņš ir gatavs noslēgt vienošanos” 0
ASV prezidents Donalds Tramps intervijā telekanālam “Fox News” paziņojis, ka uzskata Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par gatavu miera vienošanās panākšanai Ukrainas jautājumā. Tomēr šie izteikumi izskanējuši laikā, kad Krievija turpina uzbrukumus Ukrainai un parādās ziņas, ka Kremlis varētu gatavoties turpmākai kara eskalācijai.
“Es domāju, ka viņš ir gatavs noslēgt vienošanos,” sacīja Tramps, atbildot uz jautājumu par savām sarunām ar Putinu.
Trampam arī jautāja, vai karš Ukrainā tiks atrisināts līdz viņa prezidentūras beigām 2029. gadā. Viņš atbildēja, ka, viņaprāt, konflikts līdz tam laikam būs beidzies vai pat noslēgsies agrāk.
Intervija Fox News tika ierakstīta otrdien un pārraidīta trešdien.
Tikmēr iepriekš aģentūra “Reuters”, atsaucoties uz trim avotiem, kas ir tuvu Kremlim, ziņoja pretējo – Putins noraidot aicinājumus sākt miera sarunas ar Kijivu un, visticamāk, gatavojoties turpināt konflikta eskalāciju, kas ilgst jau piekto gadu.
Rietumu analītiķi norāda uz acīmredzamu pretrunu starp Trampa publisko vērtējumu un signāliem, kas nāk no Maskavas.
“Ja Vašingtona balstīsies pieņēmumā, ka Putins ir gandrīz gatavs vienošanās noslēgšanai, Kremlis šo laiku var izmantot, lai vilcinātu sarunas, veiktu jaunus uzbrukumus un mēģinātu panākt sev izdevīgas piekāpšanās bez reālas kara izbeigšanas,” raksta Rietumu mediji.
Eksperti uzsver, ka pēdējo gadu pieredze liecina – Maskavas paziņojumi par “gatavību mieram” bieži vien sakrīt ar militārās aktivitātes pastiprināšanos frontē un triecieniem Ukrainas pilsētām.
Iepriekš kļuva zināms, ka Donalds Tramps apsver iespēju iecelt jaunu starpnieku Ukrainas un Krievijas sarunām.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.