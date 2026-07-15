Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix

Tramps par Putinu un kara beigām: “Domāju, ka viņš ir gatavs noslēgt vienošanos” 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
16:54, 15. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps intervijā telekanālam “Fox News” paziņojis, ka uzskata Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par gatavu miera vienošanās panākšanai Ukrainas jautājumā. Tomēr šie izteikumi izskanējuši laikā, kad Krievija turpina uzbrukumus Ukrainai un parādās ziņas, ka Kremlis varētu gatavoties turpmākai kara eskalācijai.

Kokteilis
Atrasts nav zagts? STOP! 7 atrasti priekšmeti, ko nekādā gadījumā nevajag nest mājās
Pēc elektrības un degvielas krīzes Krimā parādījies jauns un reāls izaicinājums – krievi paliek tukšām rokām
“Tie ar laiku cilvēku sāk asociēt ar ēdienu!” Zoologs skaidro, ko cilvēki dara nepareizi un vai no lāča var aizbēgt 2
Lasīt citas ziņas

“Es domāju, ka viņš ir gatavs noslēgt vienošanos,” sacīja Tramps, atbildot uz jautājumu par savām sarunām ar Putinu.

Trampam arī jautāja, vai karš Ukrainā tiks atrisināts līdz viņa prezidentūras beigām 2029. gadā. Viņš atbildēja, ka, viņaprāt, konflikts līdz tam laikam būs beidzies vai pat noslēgsies agrāk.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. “Tas ir kategoriski aizliegts!” Dzīvnieku parks vēsta par šokējošu apmeklētājas rīcību
Rinkēvičs saņem prestižu pagodinājumu – Klaipēdas Universitāte piešķir goda doktora grādu
Ratnieks reaģē uz ziņu, ka Tallinas kvartālā 30 pakistāņi, iespējams, uzbrukuši vīrietim, kurš aizstāvēja latviešu meiteni

Intervija Fox News tika ierakstīta otrdien un pārraidīta trešdien.

Tikmēr iepriekš aģentūra “Reuters”, atsaucoties uz trim avotiem, kas ir tuvu Kremlim, ziņoja pretējo – Putins noraidot aicinājumus sākt miera sarunas ar Kijivu un, visticamāk, gatavojoties turpināt konflikta eskalāciju, kas ilgst jau piekto gadu.

Rietumu analītiķi norāda uz acīmredzamu pretrunu starp Trampa publisko vērtējumu un signāliem, kas nāk no Maskavas.

“Ja Vašingtona balstīsies pieņēmumā, ka Putins ir gandrīz gatavs vienošanās noslēgšanai, Kremlis šo laiku var izmantot, lai vilcinātu sarunas, veiktu jaunus uzbrukumus un mēģinātu panākt sev izdevīgas piekāpšanās bez reālas kara izbeigšanas,” raksta Rietumu mediji.

Eksperti uzsver, ka pēdējo gadu pieredze liecina – Maskavas paziņojumi par “gatavību mieram” bieži vien sakrīt ar militārās aktivitātes pastiprināšanos frontē un triecieniem Ukrainas pilsētām.

Iepriekš kļuva zināms, ka Donalds Tramps apsver iespēju iecelt jaunu starpnieku Ukrainas un Krievijas sarunām.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Putins mainījis savas domas? Tramps komentē Krievijas prezidenta nosacījumus kara izbeigšanai
Vai Krievijas specdienesti pielikuši pirkstu Lindsija Greiema nāvē? Tramps pasaka, ko domā
Kokteilis
VIDEO. Zelenskis ar asprātīgu atbildi par tikšanos ar Putinu sasmīdina Trampu NATO samitā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.