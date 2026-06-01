TESTS. Kurā valstī ir šīs valūtas? Ja vari iegūt 7 punktus, tu esi krietni gudrāks par vidējo latvieti 0
Iztiksim bez gara ievada – tev priekšā būs 10 valūtas no dažādām pasaules valstīm. Tavs uzdevums ir atzīmēt katrai valūtai atbilstošo valsti.
Kokteilis
Pasaki, kurā Latvijas novadā tu dzīvo, un mēs pateiksim, kas tev par to “draud”
Kokteilis
Vai tavs vārds sākas ar laimes burtu? Tava vārda sākumburts par tevi pasaka vairāk, nekā domāji
Gribi auto ilgam laikam? Eksperti iesaka 5 modeļus, kas varētu kalpot līdz pat pensijas vecumam
Jāpiebilst, ka katrā jautājumā ir tikai viena pareizā atbilde.
Lai veicas!
Kurā valstī oficiālā valūta ir zloti?
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