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TESTS. Kurā valstī ir šīs valūtas? Ja vari iegūt 7 punktus, tu esi krietni gudrāks par vidējo latvieti 0

kokteilis.lv

Iztiksim bez gara ievada – tev priekšā būs 10 valūtas no dažādām pasaules valstīm. Tavs uzdevums ir atzīmēt katrai valūtai atbilstošo valsti.

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Pasaki, kurā Latvijas novadā tu dzīvo, un mēs pateiksim, kas tev par to “draud”
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Jāpiebilst, ka katrā jautājumā ir tikai viena pareizā atbilde.

Lai veicas!

Kurā valstī oficiālā valūta ir zloti?

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