VIDEO. “Tā ir bruņota zādzība organizētā grupā!” Policija aptur automašīnu, pat nenojaušot, ar kādu izaicinājumu saskarsies 0
Visdrīzāk, ikviens var iedomāties, cik izaicinājumu pilns ir policijas ikdienas darbs. Tajā taču nākas saskarties arī ar pavisam neparastiem cilvēkiem un viņu principiem, nākas risināt situācijas, ko “normālam” cilvēkam grūti pat iztēloties.
Tā kāda sieviete soctīklos publicējusi video (tas aplūkojams pie raksta, esam gan aizseguši visu sensitīvo informāciju), kurā it kā cenšas diskreditēt policiju, taču patiesība gan, iedziļinoties redzamajā, ir nedaudz citāda.
No sievietes, kura uzfilmējusi video, dzirdami dažādi interesanti apgalvojumi. Video noprotams, ka policijai ir pamatotas pretenzijas gan pret automašīnas nereģistrēto numuru, gan citiem pārkāpumiem, jo nav ievēroti Latvijas likumi. Līdz ar to, izskatās, ka nolemts automašīnu evakuēt, neļaujot turpināt ceļu.
Te daži no aizturētās autovadītājas izteiktajiem tekstiem!
– “Es paziņoju, ka ir noticis autortiesību pārkāpums, ir paņemti [automašīnas] numuri. Mūsu šīs autortiesības maksā 100 tūkstošus eiro.”
– “Un vēl minūte mūsu laika, tātad 100 eiro minūtē. Tā kā es sarēķināšu. Tā ir mana privātā jurisdikcija.”
– “Tas nav jūsu īpašums, tā ir bruņota zādzība organizētā grupā.”
– “Jūs neko nekonstatējāt. Jūs nevarat konstatēt to, kā nav. Jūs esat Latvijas Republikā, mēs esam ārpus.”
– “Šo mašīnu jūs nekur neņemsiet, tas nav jūsu īpašums. Nav nekāda administratīvā pārkāpuma. Tā ir privāta mašīna. Kamēr tas nav reģistrēts, tikmēr transporta līdzekļa nav.”
– “Mums nav jākāpj ārā no sava īpašuma!”
Šādās situācijās svarīgi atgādināt vienkāršu lietu: atrodoties Latvijas teritorijā un piedaloties ceļu satiksmē, visiem ir jāievēro Latvijas likumi. Privāti uzskati par “jurisdikciju”, “īpašumu” vai paša izdomātiem noteikumiem neatbrīvo ne no Ceļu satiksmes likuma, ne no Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas.
Ceļu satiksmes likumā noteikts, ka Latvijas teritorijā ceļu satiksmē atļauts izmantot reģistrētus transportlīdzekļus, kuru tehniskais stāvoklis atbilst prasībām, kuriem ir obligātā civiltiesiskā apdrošināšana un atļauja piedalīties ceļu satiksmē. Tāpat likums paredz, ka ceļu satiksmē iesaistītos mehāniskos transportlīdzekļus reģistrē CSDD.
Transportlīdzekļa vadītājam ir arī pienākums ievērot Ceļu satiksmes likumu, Ceļu satiksmes noteikumus un citus ceļu satiksmi regulējošus normatīvos aktus. Vadītājam jābūt klāt nepieciešamajiem dokumentiem un pēc policijas darbinieka pieprasījuma tie jāiedod pārbaudei.
Savukārt policijai ir tiesības apturēt transportlīdzekli un veikt tā apskati, ja ir pamats domāt, ka vadītājs pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus vai likuma prasības. Policijai ir tiesības arī aizliegt lietot transportlīdzekļus, kuru tehniskais stāvoklis vai dokumentu neesamība rada tiesisku vai drošības problēmu.
Jāatzīst, šādās situācijās policistu darbs nav apskaužams. Viņiem nākas saglabāt mieru, skaidrot acīmredzamas lietas, rīkoties likuma ietvaros un vienlaikus tikt galā ar cilvēkiem, kuri situāciju apzināti saasina vai atsakās pieņemt jebkādu racionālu skaidrojumu.
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