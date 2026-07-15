Karstajās dienās sabiedriskajā transportā komforts kļūst par īpaši jūtīgu jautājumu. Sociālajos tīklos kāds pasažieris vērsis uzmanību uz situāciju Rīgas 1. tramvajā, norādot, ka jaunajos tramvajos kondicionieri, viņaprāt, vasaras sezonu esot “beiguši” pārāk ātri.
“Sveiki, @rigassatiksme! Jaunajos tramvajos kondicionieri ir beiguši vasaras sezonu un aizgājuši gulēt? Varu pateikt borta nr. – 57180. 1. tramvajs. Pilnīga pirts. Vecajos vismaz logu var atvērt vienā pusē, šeit neko,” raksta pasažieris.
Uz ierakstu reaģējusi arī “Rīgas satiksme”, īsi norādot: “Labdien! Pārbaudīsim.”
Komentāros diskusija gan turpinājās. Kāds cits pasažieris dalījās vēl ar citu nepatīkamu pieredzi tajā pašā 1. tramvaja maršrutā – viņš stāsta, ka no kondicioniera griestos salonā tecējis šķidrums.
Viņš arī jautā, kur par šādām situācijām iespējams operatīvi ziņot, jo šķidrums esot tecējis tikai pēc kustības uzsākšanas katrā pieturā. Tādēļ pastāv iespēja, ka apskates laikā šādu problēmu varētu pat nepamanīt.
Komentāros daži lietotāji norāda, ka kondicioniera darbība var būt atkarīga arī no vadītāja – kā tas tiek uzstādīts un vai vispār ieslēgts. Kāds raksta, ka esot dzirdēts par iespēju sistēmu iestatīt automātiskā režīmā, taču arī to, iespējams, varot noregulēt.
“Rīgas satiksme” LA.lv skaidro, ka visi transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar gaisa kondicionēšanas sistēmām, tiek regulāri pārbaudīti un uzturēti tehniskā kārtībā. Vienlaikus uzņēmums norāda – intensīvas ekspluatācijas laikā, īpaši dienās, kad gaisa temperatūra pārsniedz +30 grādus, kondicionēšanas sistēmas darbojas ar maksimālu slodzi.
Sabiedriskais transports bieži apstājas pieturvietās, durvis tiek regulāri atvērtas, un salonā nepārtraukti ieplūst karstais gaiss. Tādēļ uzturēt vienmērīgu temperatūru salonā esot sarežģīti.
Uzņēmumā arī skaidro, ka kondicionēšanas sistēmu darbība tiek regulēta tā, lai salonā neveidotos pārlieku liela temperatūras starpība ar āra gaisu. Strauja pāreja no ļoti karstas vides uz ļoti aukstu var radīt pasažieriem diskomfortu.
Turklāt pasažieru priekšstati par komfortablu temperatūru atšķiras.
Tomēr tas nenozīmē, ka kondicionieriem nevajadzētu darboties. Uzņēmumā uzsver – ja tiek saņemta informācija par iespējamiem darbības traucējumiem, tā tiek nodota tehniskajiem speciālistiem pārbaudei.
Ja bojājums apstiprinās, tas tiek novērsts iespējami īsā laikā, ņemot vērā remonta darbu apjomu un rezerves daļu pieejamību.
“Rīgas satiksme” aicina pasažierus, ziņojot par šādām situācijām, norādīt pēc iespējas precīzāku informāciju – konkrētu transportlīdzekļa numuru, reisu un braukšanas laiku. Tas ļaujot daudz ātrāk identificēt iespējamo problēmu un veikt nepieciešamo pārbaudi.
Karstuma laikā šādi gadījumi atkal aktualizē jautājumu par to, cik ērta pasažieriem ir pārvietošanās sabiedriskajā transportā vasarā – īpaši jaunajos transportlīdzekļos, kuros logus atvērt vairs nav iespējams un visa cerība paliek uz kondicionēšanas sistēmu.
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