Elviss Strazdiņš
Elviss Strazdiņš
Foto: Ieva Leiniša/LETA

Kiberdrošības eksperts Elviss Strazdiņš beidzot atbildējis uz daudziem interesējošo jautājumu, kā viņš pelna naudu 1

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LA.LV
8:16, 15. jūlijs 2026
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Kiberdrošības eksperts Elviss Strazdiņš sociālajā tīklā “X” atbildējis uz jautājumu, kas, spriežot pēc komentāriem, interesējis daudzus – kā viņš pelna naudu un kā spēj turpināt darbu, ko sabiedrība uztver kā nozīmīgu un vajadzīgu.

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Elviss atklāj: “Es zinu, ka daudzus šis jautājums interesē, tāpēc atbildēšu publiski. Mana ikdiena tiek pavadīta, palīdzot kibernoziegumu upuriem un pētot kibernoziedznieku metodes. Tas ir dārgi, un izdevumus knapi nosedz lekcijas par drošību, kuras sniedzu uzņēmumiem (un nedaudz arī sponsoru nauda). Iztikai paliek maz, ir stresaini, bet kaut kā kopā ar @lindulens galus savelkam.

Mans mērķis nav dzīvot labi, bet kaut ko aiz sevis atstāt.”
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Ieraksts izraisījis plašu atbalsta vilni. Komentētāji Strazdiņam pateicas par paveikto, novēl izturību un mudina neizdegt, jo šāda veida darbs, īpaši, ja tas saistīts ar sabiedrības informēšanu un palīdzību citiem, prasa ne tikai zināšanas, bet arī daudz laika un nervu.

“Paldies par to, ko Tu dari!” raksta Krišjānis.

Līdzīgi reaģējuši arī citi komentētāji. “Visu cieņu!” raksta Bella, savukārt Aivars Matulis novēl: “Veiksmi un novēlu neizdegt.”

Vairāki cilvēki komentāros uzsver, ka Strazdiņa darbs tiek pamanīts un novērtēts. “Tu esi baigais malacis. Paldies par to, ko dari!!” raksta Aivars Markots.

Citi komentētāji mudina viņu turēties un turpināt iesākto. “Turies! Latviešu tauta ir kopā ar Tevi!” raksta Kaspars.

Diskusijā izskan arī praktiski ierosinājumi. Kāds komentētājs mudina izveidot fondu, kur cilvēki varētu ziedot, ja vēlas atbalstīt viņa darbu. Tas parāda, ka daļa sabiedrības šādu aktivitāti uztver ne tikai kā privātu iniciatīvu, bet kā darbu, kam būtu vērts dot arī finansiālu atbalstu.

Komentāros netrūkst arī piesardzīgu padomu. Kāds lietotājs Strazdiņam iesaka uzmanīties, ar ko viņš fotografējas, piebilstot, ka “tā jau puika esi labs”. Vēl kāds novēl izturību un brīdina neuzķerties uz dažādu institūciju labvēlību.

Piesaista arī komentārs, kurā Strazdiņam tiek atgādināts, ka nav obligāti jāattaisnojas par savu motivāciju vai ienākumiem.

“Vec. Neattaisnojies. Priecājies, ka Tavā dzīvē ir moments, kad vēlies palīdzēt tāpat. Citiem tāds nekad nepienāk,” raksta komentētājs.

Viņš arī piebilst, ka ļoti labi zina, cik patiesībā maksā “bezmaksas” darbs. Pat nelieli regulāri izdevumi, piemēram, par dažādiem digitālajiem rīkiem vai platformām, mēneša griezumā sakrājas. “Es ļoti labi zinu, cik izmaksā “bezmaksas” darbs,” viņš norāda.

Šī diskusija izgaismo plašāku jautājumu – cilvēki bieži redz publisko rezultātu, bet ne vienmēr aizdomājas, cik daudz darba, laika un arī personīgo līdzekļu ir ieguldīts, lai šāds saturs, skaidrojumi vai palīdzība būtu pieejama.

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