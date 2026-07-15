LA.LV redakcijā saņēmām vēstuli no Vidzemes iedzīvotājiem, kuri ir satraukti par izmaiņām reģionālo autobusu kustībā. Vēstules autore norāda, ka no 2026. gada 1. jūlija tūkstošiem Vidzemes iedzīvotāju esot pamodušies jaunā, skarbā realitātē, jo Autotransporta direkcija, aizbildinoties ar reģionālā tīkla optimizāciju, atcēlusi vairāk nekā 50 autobusu reisus Siguldas, Ropažu un Limbažu novados.
Lasītāja uzsver, ka šis nav tikai stāsts par neērtībām. Viņas ieskatā runa ir par cilvēku ikdienas izdzīvošanu un reģionu iztukšošanu.
Viņa norāda, ka īpaši smagi tas skar cilvēkus, kuriem nav personīgās automašīnas. Šie iedzīvotāji šobrīd esot burtiski iesprostoti savos ciematos.
ATD piedāvātā alternatīva – pārsēšanās uz vilcieniem, piemēram, Siguldā, Ropažos vai Saulkrastos – pēc vēstules autores domām, reālajā dzīvē daudzviet nedarbojas. Stacijas bieži atrodas tālu no apdzīvotām vietām, savukārt pārsēšanās loģistika esot īpaši sarežģīta senioriem, ģimenēm ar bērniem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
“Vislielākais absurds slēpjas apstāklī, ka šāda ATD rīcība klaji pretrunā Eiropas Savienības Zaļajam kursam un ilgtspējīgas mobilitātes politikai. Kamēr Eiropa iegulda miljardus, lai mudinātu cilvēkus pārsēsties no privātajiem auto uz sabiedrisko transportu, Latvijas valsts iestāde dara tieši pretējo – tā piespiež lauku iedzīvotājus pirkt vecas automašīnas vai zaudēt darbu,” norāda lasītāja.
Vidzemes iedzīvotāji vēstulē pauž, ka jūtas valsts pamesti, un aicina pievērst uzmanību šai problēmai, lai jaunais Ministru kabinets un Satiksmes ministrija nekavējoties apturētu, kā viņi raksta, “reģionu iznīcināšanu” un atjaunotu kritiski svarīgos reisus.
LA.LV vērsās Autotransporta direkcijā, lai noskaidrotu, kāpēc izmaiņas veiktas un vai tās iespējams pārskatīt.
Autotransporta direkcijā skaidro, ka ATD atbilstoši savai kompetencei sagatavo priekšlikumus izmaiņām maršrutu tīklā Sabiedriskā transporta padomes uzdevumā. Savukārt Sabiedriskā transporta padome, kuras sastāvā ir arī plānošanas reģionu pārstāvji, pieņem lēmumus, apstiprina maršrutu tīkla prognozi un konsolidēto maršrutu tīklu. ATD pēc tam izpilda pieņemto lēmumu.
Tāpat tiek vērtēts, vai konkrētais reiss ir vienīgais savienojums, vai tas nodrošina skolēnu nokļūšanu uz izglītības iestādi vai no tās, kā arī kādas alternatīvas iespējas pasažieriem pastāv.
“Vienmēr tiek vērtētas alternatīvās iespējas, lai iedzīvotājiem pēc iespējas mazāk tiktu mazināta mobilitāte,” norāda ATD.
Direkcijā skaidro, ka gadījumos, kad veidojas nerentabli reisi, tiek piedāvāts mazināt reisu skaitu, kā arī vērtētas iespējas izmantot citus maršrutus un veikt pārsēšanos uz vilcienu vai autobusu.
ATD informē, ka iepirkums maršrutu tīkla daļā “Sigulda, Limbaži” tika izsludināts pēc Sabiedriskā transporta padomes 2025. gada 4. septembra lēmuma par maršrutu tīkla apjoma prognozi 2026. gadam. Iepirkumā tika paredzēts tāds nobraukums, kādu bija apstiprinājusi padome.
Savukārt pēc Sabiedriskā transporta padomes 2026. gada 31. marta lēmuma, ar kuru apstiprināta precizēta maršrutu tīkla apjoma prognoze 2026. gadam, ATD veica grozījumus līgumā, palielinot sākotnēji plānoto nobraukumu maršrutu tīkla daļā “Sigulda, Limbaži”.
Atsevišķi maršruti esot pārstrādāti, lai jaunā līguma izpildē veidotu vilcienam pievedošus autobusu maršrutus pie Saulkrastu stacijas. Rezultātā autobusi vairāk nebrauc līdz Rīgai, un tiek ietaupīts nobraukums.
ATD uzsver, ka tādējādi pasažieriem tiek saglabātas mobilitātes iespējas, izmantojot pārsēšanos no autobusa uz vilcienu un otrādi. Atsevišķos gadījumos savienojumu skaits pat esot palielināts.
Direkcijā arī norāda, ka, salīdzinot reģionālās nozīmes autobusu maršrutu tīklu 2025. gadā ar apstiprināto 2026. gada maršrutu tīkla apjoma prognozi, Vidzemes reģionā samazinājums ir 1,65%, bet Rīgas reģionā – 1,77%.
ATD uzsver, ka, uzsākot ilgtermiņa līgumus, jau kopš 2020. gada izmaiņas ir notikušas arī citās maršrutu tīkla daļās Latvijā, kur maršrutu tīkla apjoma izmaiņas bijušas robežās no 4,56% līdz 5,07%.
“ATD izvērtē saņemtos pasažieru iesniegumus un iespēju robežās, ja tie ir pamatoti, piedāvā grozījumus, kas būtu iespējami pie esošā maršrutu tīkla apjoma un būtu racionāli pasažieriem,” norāda Autotransporta direkcijas Komunikācijas daļas vadītājs Viktors Zaķis.
Arī Satiksmes ministrija skaidro, ka atbilstoši Sabiedriskā transporta padomes lēmumam šogad maršrutu tīkls tiek saglabāts pagājušā gada apjomā. Vienlaikus, lai efektīvi izmantotu valsts finansējumu, maršrutu tīkls Latvijā tiek regulāri pārskatīts.
Ministrijā norāda, ka tiek identificēti nerentabli reisi ar zemu pasažieru pieprasījumu, piemēram, reisi, kuros brauc tikai viens līdz pieci pasažieri. Tas nozīmējot tukšu autobusu braukšanu, par ko tiek maksāts no valsts budžeta.
Tāpat Satiksmes ministrija atkārto, ka tiek vērtēts, vai reiss ir vienīgais savienojums, vai tas nodrošina skolēnu pārvadāšanu un vai pasažieriem pastāv citas alternatīvas.
Ja reisi ir nerentabli, tiek piedāvāts samazināt to skaitu, kā arī vērtēta iespēja izmantot citus maršrutus un pārsēšanos uz vilcienu vai autobusu.
Šim mērķim paredzētas 36 miljonu eiro investīcijas.
Plānots, ka autotransports pēc pieprasījuma nedublēs citus sabiedriskā transporta maršrutus. To varēs pieteikt pasūtījumu lietotnē, kur būs redzamas pakalpojuma zonas, kā arī izmantojot zvanu centru, kas sniegs informāciju un palīdzēs ar brauciena rezervēšanu un maršruta plānošanu.
Satiksmes ministrija uzsver, ka lēmumus par maršrutu izmaiņām pieņem Sabiedriskā transporta padome, balstoties uz statistiku par reisiem ar zemu pasažieru pieprasījumu un pirms tam konsultējoties ar plānošanas reģioniem un pašvaldībām. Savukārt ATD sagatavo priekšlikumus izmaiņām maršrutu tīklā padomes uzdevumā.
Tikmēr lasītājas vēstule izgaismo plaisu starp statistikas aprēķiniem un ikdienas realitāti reģionos. Valsts institūcijas runā par nerentabliem reisiem, nobraukuma samazinājumu un alternatīvām pārsēšanās iespējām, bet iedzīvotāji norāda uz pavisam praktiskiem jautājumiem – kā nokļūt darbā, pie ārsta, uz skolu, uz veikalu un atpakaļ mājās, ja autobuss vairs nekursē laikā, kas ļauj to izdarīt.
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!