Lietuva saņēmusi signālus par Krievijas plāniem – prezidents ziņo par aizsardzības pastiprināšanu 1
Lietuvas prezidents Gitans Nausēda paziņojis, ka Lietuvas rīcībā ir informācija par Krievijas iespējami plānotām selektīvām operācijām pret kaimiņvalstīm, vēsta portāls “Lrytas.lt”, atsaucoties uz ELTA.
Vienlaikus Nausēda uzsver, ka Krievija pašlaik neesot spējīga īstenot plaša mēroga militāras operācijas divās frontēs.
“Šodien, protams, mūsu rīcībā ir dati, ka Krievija plāno noteiktas selektīvas kinētiskas operācijas pret kaimiņvalstīm, konkrēti nenosaucot tikai Lietuvu, Poliju vai Igauniju. Taču šobrīd Krievija nav spējīga īstenot plaša mēroga militāras operācijas divās frontēs – tas ir vairāk nekā acīmredzami, jo tai trūkst spēju pat vienā frontē, Ukrainā,” intervijā TV3 Lietuvas ziņām sacīja Nausēda.
Lietuvas prezidents gan norāda, ka provokācijas joprojām ir iespējamas, tāpēc valsts tām gatavojas.
“Tomēr provokācijas ir iespējamas, un mēs tām gatavojamies. Ņemot vērā no dienestiem saņemto informāciju, es sasaucu visas par drošību atbildīgās institūcijas. Tā kā saņemam signālus par draudiem tieši kritiskajai infrastruktūrai, esam pastiprinājuši svarīgāko enerģētikas un transporta objektu aizsardzību. Šim mērķim piesaistīta arī armija, un ceru, ka tas darbosies sekmīgi,” skaidroja Lietuvas prezidents.
Nausēda arī uzsvēris, ka gadījumā, ja Krievija uzbruktu jebkurai NATO valstij, tas nozīmētu uzbrukumu visai aliansei.
“Vispirms pārstāsim runāt par to, ka draudi skar tikai atsevišķas mūsu kaimiņvalstis. Šādi izteikumi nav konstruktīvi. Ko nozīmētu Krievijas intervence pret vienu vai otru NATO valsti? Tas nozīmētu, ka Krievija uzbrūk visai NATO. Ja tas notiktu – ceru, ka nekad nenotiks –, tas vairs nebūtu fakts, ka Krievija uzbrukusi vienai NATO valstij, bet gan, ka Krievija uzbrukusi visai NATO ar visām no tā izrietošajām sekām un ļoti nopietnu, stingru NATO atbildi,” sacīja Nausēda.
“Lrytas.lt” atgādina, ka Lietuvas Iekšlietu ministrija jau jūnijā paziņoja par iespējamiem Krievijas plāniem sarīkot provokācijas pret objektiem Baltijas valstīs. Reaģējot uz to, tika veikti papildu pasākumi svarīgāko kritiskās infrastruktūras objektu aizsardzības stiprināšanai.
Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauņa iepriekš norādīja, ka tiek pastiprināta tiltu, elektropārvades apakšstaciju, gāzes apgādes sistēmu un sakaru mezglu aizsardzība. Vēlāk viņš skaidroja, ka papildus fiziskai objektu aizsardzībai preventīvi tiek gatavoti arī reaģēšanas plāni dažādiem iespējamiem Kremļa soļiem.
Saskaņā ar Lietuvas Iekšlietu ministrijas sniegto informāciju stratēģisko objektu pastiprinātu fizisko apsardzi nodrošinās Sabiedriskās drošības dienests, bet nepieciešamības gadījumā palīdzību sniegs arī Lietuvas armija.
Spriedzi reģionā pastiprināja arī britu laikraksta “The Telegraph” ziņotais, ka ASV esot brīdinājušas Varšavu par Krievijas iespējamu ierobežotu militāru provokāciju pret Poliju tuvāko mēnešu laikā.
Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis laikrakstam sacīja, ka šo informāciju nevar ne apstiprināt, ne noliegt, taču, tā kā to publicējis uzticams medijs, viņaprāt, “visticamāk, tā ir patiesa”. Viņš arī vērsās pie Maskavas, norādot, ka Varšava zina – Krievija “kaut ko gatavo”, līdzīgi kā pirms iebrukuma Ukrainā.