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Laika prognoze nākamajai nedēļai rada vēlmi citēt klasiku: “Draugi, nav labi!” 0

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LETA
8:34, 15. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Jau paspējām pierast pie vasariņas, taču izskatās, ka nākamnedēļ viss vairs nebūs tik rožaini.

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Nākamās nedēļas vidējā gaisa temperatūra Latvijā gaidāma divus līdz trīs grādus zem normas, liecina jaunākie dati no Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra.

Šīs nedēļas vidējā temperatūra būs aptuveni divus grādus augstāka par normu jeb 1991.-2020. gada rādītāju. Nākamnedēļ gaidāms krietni vēsāks laiks, bet mēneša beigās gaisa temperatūra, visticamāk, paaugstināsies. Nokrišņu daudzums prognozēts tuvu normai.

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Tuvākajās dienās gaiss sasils līdz +23..+28 grādiem, par kādu grādu zemāka temperatūra saglabāsies vietām piekrastē. Sestdien daudzviet valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāms lietus, vietām – pērkona lietusgāzes.

Svētdien gaisa temperatūra vairs nepārsniegs +19..+24 grādus un vietām īslaicīgi līs. Nākamnedēļ dažas dienas, iespējams, nebūs siltākas par +14..+19 grādiem, dažbrīd gaidāms lietus.

Šīs nedēļas nogalē nedaudz pastiprināsies dienvidaustrumu vējš, kas pāries dienvidrietumu vējā, tādēļ daudzviet Latvijas piekrastē ūdens jūrā var kļūt aukstāks. Vējam ilgstoši pūšot no krasta, augšējais siltais ūdens slānis tiek aizpūsts prom, tā vietā paceļas auksts ūdens no lielāka dziļuma.

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