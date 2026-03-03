Foto: Scanpix/RS/MPI/Capital Pictures/LETA

Tramps sola mūžīgu karu ar pasaules labākajiem ieročiem – eksperti brīdina, ka realitāte ir pavisam cita 0

LETA
19:11, 3. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps otrdien platformā “Truth Social” paziņojis, ka Savienoto Valstu rīcībā ir teju neierobežots pasaules labāko ieroču daudzums, ar ko var karot mūžīgi.

Tiesa, ASV mediji vēsta, ka situācija ir krietni citāda.

Dienu iepriekš laikraksts “Wall Street Journal” vēstīja, ka ASV steidz izbeigt karu ar Irānu, pirms sākušās problēmas ar munīcijas rezervēm.

Savukārt ziņu aģentūra “Bloomberg”, atsaucoties uz avotiem, ziņo, ka Apvienotie Arābu Emirāti (AAE) un Katara lobē sabiedrotos, lai palīdzētu pārliecināt Trampu pēc iespējas ātrāk izbeigt karu.

Ja kaujas turpināsies ar šādu intensitāti, Kataras pretgaisa aizsardzība spēs darboties vēl četras dienas, norāda “Bloomberg”.

Tramps otrdien platformā “Truth Social” pārmeta savam priekšgājējam Džo Baidenam, ka viņš Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim piešķīris simtiem miljardu dolāru un daudz bezmaksas augstas kvalitātes ieroču.

ASV prezidents arī norādīja, ka savu pilnvaru laikā ir pārveidojis armiju un turpina to darīt.

Zelenski Tramps pielīdzināja XIX gadsimta amerikāņu šovmenim un cirka īpašniekam Fīniasam Teioloram Bārnumam, kas, pēc Trampa domām, spējis pārdot jebko.

“Miegainais Džo Baidens iztērēja visu savu laiku un mūsu valsts naudu, dodot visu Ukrainas P.T. Bārnumam (Zelenskim!) – simtiem miljardu dolāru vērtībā,” klāsta Tramps.

Intervijā Itālijas laikrakstam “Corriere della Sera” Zelenskis savukārt nule paudis bažas, ka līdz ar karu Tuvajos Austrumos Ukrainai var rasties grūtības nodrošināt sev pretgaisa aizsardzības raķetes.

“Mums varētu rasties grūtības iegūt raķetes un ieročus, lai aizsargātu mūsu debesis,” sacīja Ukrainas prezidents.

“Amerikāņiem un viņu sabiedrotajiem Tuvajos Austrumos tie varētu būt vajadzīgi, lai sevi aizstāvētu, piemēram, raķetes “Patriot,” norādīja Zelenskis.

Uz jautājumu, vai pastāv risks, ka ASV un Eiropas Savienība, koncentrējoties uz Tuvajiem Austrumiem, varētu aizmirst par Ukrainas aizsardzību, Zelenskis atbildēja: “Tas, protams, ir risks, taču ceru, ka Irānas krīze paliks ierobežota operācija un nepārvērtīsies ilgstošā karā.”

