“Lūdzu, iedodiet kaut ko, lai viņa mani grib kā agrāk!” Pavasaris ienāk arī guļamistabā – ko latvieši meklē intīmpreču veikalos? 0
Līdz ar pavasari vienmēr atnāk arī pārmaiņu sajūta – vairāk gaismas logos, vairāk smaidu ielās un mazliet vairāk drosmes arī savstarpējā tuvībā. Pēc garās ziemas cilvēki vēlas jaunus notikumus, jaunas sajūtas un jaunu enerģiju ne tikai garderobē vai mājoklī, bet arī attiecībās.
Intimitāte vairs nav temats, par kuru čukstus sarunājas aiz aizvērtām durvīm. Intimitātes kultūra Latvijā mainās – par to runājam brīvāk, interesējamies vairāk un arvien biežāk izvēlamies kvalitāti, drošību un apzinātu baudu. Bet ko tieši mēs vēlamies? Ko latvieši patiesībā meklē intīmpreču veikalos? Vai joprojām dominē klasika, vai arī drosmīgāki eksperimenti kļūst par mūsu ikdienu?
Par aktuālākajām tendencēm, klientu paradumiem un joprojām sabiedrībā dzīvojošiem mītiem sarunā ar veikala Yesyes.lv vadītāju Juriju Ohrimenko.
Pastāstiet, lūdzu, kādas preču kategorijas šobrīd ir vispieprasītākās jūsu veikalā? Ko latvieši visbiežāk iegādājas?
Nebeidzamā klasika, ko visbiežāk iegādājas Yesyes.lv klātienes un internetveikalā, ir prezervatīvi un lubrikanti, jo drošība, dažādība, kvalitāte un, protams, plašs cenu diapazons, ir tas, ko mūsu klienti novērtē visvairāk. Ārpus visiem ierastā standarta, specializētie intīmpreču jeb pieaugušo veikali spēj piedāvāt nišas variantus, kā arī ar it kā labi pazīstamām precēm atklāt jaunas sajūtas, kā arī maksimizēt komfortu un palielināt labsajūtu pat visdrosmīgāko rotaļu laikā.
Protams, tālu neatpaliek arī tāds segments kā “sajūtu kosmētika” jeb jūtību palielinošie līdzekļi, kuri gan dāmām, gan kungiem, spēj palielināt jūtību, izturību un sniegt jaunas sajūtas. Viss ir atkarīgs no konkrētā cilvēka pieprasījuma un vajadzībām, un ir ļoti jauki, ka dzīvojam tajā laikā, kad ļoti daudz kas interesants ir jau izgudrots, un mums atliek tikai eksperimentēt un mēģināt.
Un teikšu, ka TOP 3 populārāko preču segmentu noslēdz pāru rotaļlietas – šeit nav tikai runa par specializētiem pāru vibratoriem, kuri ļauj abiem partneriem gūt bezroku pieredzi un izteikti spilgtākas sajūtas, bet arī par vibrējošiem erekcijas gredzeniem, klitora gaisa plūsmas stimulatoriem, kā arī principā jebkuru rotaļlietu, ko pāri, izmantojot nedaudz iztēles, var izmantot kopā rotaļu laikā.
Vai var teikt, ka populārākās preces pēdējo gadu laikā ir mainījušās?
Es vairāk teiktu, ka mainījušās pašas preces TOP segmentos, nekā pašas populārāko preču kategorijas. Klientu pieredzes palēnām krājas, rodas izpratne par materiāliem, sastāvu un kvalitāti. Ja ir relatīvi sarežģīti noformulēt, ko cilvēks vēlas izmēģināt jaunu, daudz ērtāk ir precizēt, ar ko iepriekšējā pieredze nebija tik veismīga. Un, mums visiem par laimi, ražotājiem ir iespēja sadzirdēt šo atgriezenisko saiti un pielāgoties jauninājumiem.
Tādējādi, ja agrāk, piemēram, prezervatīvi bija (un labi ka bija) pārsvarā no viena materiāla divu izmēru variantos, trīs biezumos un dažreiz arī ar dažādām smaržām, tagad izmēru un biezumu dažādību var izvēlēties no pieciem materiālu veidiem, kur noteikti katrs cilvēks sev atradīs piemērotāko un ērtāko.
Ar lubrikantiem arī ir līdzīgi.
Arī liels gandarījums, ka klienti jautā par sastāviem, to ietekmi uz ķermeni, kā arī novērtē, ka dažādām rotaļām būs piemērotāki specializētāki lubrikanti. Tas ir, kā man nākas dažreiz salīdzināt – kā ar automašīnas riepām. Ir ziemas un ir vasaras. Protams, ir apstākļi kad ir kas universāls, un, protams, ar ziemas radžotām riepām var arī braukt jūlijā, tikai tas ģimenes budžetam var maksāt “nedaudz” papildu līdzekļu, nekā izmantot vasaras riepas. Nebūtu prātīgi teikt, kurš lubrikants būtu vislabākais, jo tomēr mēs un mūsu rotaļas ir dažādas, tomēr ražotāji, kuri visu savu pastāvēšanas laiku ir veltījuši tikai vienam produkta veidam, spēj ielikt ne tikai zināšanas un resursus, bet arī, kā saka, sirdi un dvēseli, ko klienti, protams, spēj gadiem ilgi novērtēt.
Sajūtu kosmētikā ir radies jauns termins – “šķidrie vibratori”. Kā nosaukums tas mums ļoti patīk, jo beidzot var dzirdēt, ko šis produkts īsti dara. Produkta būtība ir ļoti vienkārša – radīt sievietēm papildu stimulāciju tieši tur, kur ķermenis to visvairāk sagaida. Uzliekot šo gēlu vai eļļu uz jutīgāko sieviešu ķermeņa punktu, tā radīs tirpstošas, vibrācijai līdzīgas sajūtas, kas ļaus izbaudīt absolūtu bezroku tuvību un baudīt pieaugušo rotaļas pavisam jaunos krāsu toņos. Kā arī klienti ļoti novērtē, ka ražotāji sāka attēlot produktu intensitātes, kas daudz labāk palīdz ar izvēli.
Rotaļlietu ražotāji arī ir sadzirdējuši, ko klienti vēlās – populārākās pieaugušo rotaļlietas ir kļuvušas klusākas, jaudīgākas, krāsainākas, ar vēl drošākiem materiāliem un izejvielām, kā arī par pieņemamākām cenām. Vēl kādus gadus 5-10 atpakaļ vēl nebija tik liela izvēle. Tagad ar 30 EUR budžetu ir grūti izvēlēties vēlamo krāsu.
Kādi ir latviešu paradumi intīmpreču pirkšanā? Vai novērojat, ka cilvēki labāk šādas lietas pērk tiešsaistē nekā klātienē?
Ja ļoti virspusēji paskatāmies uz cipariem, tad sadalījums būtu 80 pret 20 – internetveikalam par labu. Tomēr es teiktu, ka ļoti atkarīgs no paša klienta un viņa iepirkuma paradumiem – vai viņam būtu vairāk nepieciešama tikai prece, vai arī iepirkšanās pieredze. Kā arī daudz ko, protams, nosaka arī ģeogrāfiskie apstākļi – mūsu fiziskais intīmpreču veikals pagaidām atrodas tikai Rīgā.
Protams, ņemot vērā tēmas “delikātumu”, ir ļoti patīkami redzēt, ka klienti iepērkas ne tikai internetā tradicionālā izpausmē, bet arī novērtē piegādes ātrumu, ja ir iespējams iegādāties preces ar Wolt/BOLT partneru starpniecību.
Ja salīdzināt mūsu tautiešus ar ciemiņiem no citām valstīm, tad es teiktu, ka mums kā sabiedrībai ir vēl kur augt. Ja rietumvalstīs seksuālā izglītība un šāda tipa veikalu pieejamība ir bijusi krietni ilgāku laiku nekā pie mums, tad arī cilvēku attieksme un skats uz šīm lietām, manuprāt, ir krietni vienkāršāka, kā neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Tomēr bieži nākas dzirdēt tūristu komplimentus par veikala izmēru, kā arī atrašanās vietu, jo, kā man stāstīja, daudzās attīstītās rietumu valstīs tradicionālie intīmpreču veikali neatrodas uz centrālām ielām, kā arī ir krietni mazāki tirdzniecības platības ziņā.
Un man personīgi ir liels gandarījums, ka tieši sievietes bauda, un apmierinātība ar seksuālo dzīvi tiek likta uz visnotaļ augsta pjedestāla. Es personīgi uzskatu, ka tieši vīriešiem būtu jārūpējas par savas sievietes laimi, baudu un labklājību, un ir liels gods palīdzēt ar izvēli, lai to piepildītu.
Bet vai joprojām pastāv kādi mīti, aizspriedumi, ar kuriem saskaraties, kad klienti iegādājas intīmpreces?
Ja izejam cauri populārākajiem iebildumiem, tad no rotaļlietu segmenta īpaši izteikti ir jautājumi – vai tos lietot ir normāli (pilnīgi JĀ!), vai sieva mani nepametīs pēc tādas rotaļlietas izmantošanas (savā pieredzē neesmu dzirdējis, ka laulības šķiršanā būtu vainojams vibrators), vai sieva mani pēc tam gribēs? Šie būtu vieni no tādiem nopietnākajiem iegādes pretargumentiem, ko nākas dzirdēt.
Rotaļlieta, lai cik tā nebūtu fantastiska, vieda un efektīva, nekad nesniegs to emocionālo tuvības sajūtu, kas būtu nepieciešama pilna spektra gandarījumam. Tādējādi, ja abiem patīk, droši izmantojiet tos kopā, baudiet dzīvi un turpiniet rotaļāties!
Vēl viens mīts – rotaļlietas vainīgas! Mēdz būt situācijas, kad ar iepriekšējo partneri rotaļlietas tika izmantotas daudz, kas sekmēja jaunas, vēl nebijušas sajūtas. Pēc laika, kad dzīvē parādās jauns partneris, un jūs vēl neesat gatavi izmantot rotaļlietas kopā, pēc jau pieredzētā salīdzinājuma var šķist, ka kaut kas nedaudz pietrūkst, ka sajūtas nav tādas, kādas bija agrāk, tad, protams, no pirmā acu skatiena varētu šķist, ka pie tā vainīgas rotaļlietas.
Bet gribu teikt, ka bieži vien ir jāskatās uz situāciju nedaudz savādāk – rotaļlietas ir attīstījušas jaunu baudas standartu, tāpēc, ja tās neizmanto vairs, ir normāli, ja rodas sajūta, ka kaut kas nav līdz galam piesātināts. Tas nenozīmē, ka rotaļlietas kaut ko ir “sabojājušas”, bet otrādāk – atvēra jaunus sajūtu horizontus, kurus līdz tam vēl nebija izdevies atklāt.
Jeb kā tautā saka – kaut ko uzbudinošu. Nav gluži mana specifika komentēt kaut ko, kas “internetā” bija solīts kā brīnumlīdzeklis, tomēr, cik atceros – cilvēkus uzbudina cilvēki. Var, protams, izskatīt variantus, kuri var paspilgtināt/pavairot uzbudinātības sajūtu, tomēr radīt to absolūti no nulles… ziniet – dažreiz pat briljantu gredzeni ar to netiek galā. Tādēļ, lai panāktu to, kas bija “kā agrāk”, dažreiz ir jādara, kas bija darīts agrāk, bet netiek darīts vairs.
Sajūta, ka Latvijas intīmpreču pircējs ir ļoti mainījies.
Pēc vairāk nekā 10 gadus ilgas pieredzes varu teikt, ka klienti ir kļuvuši atvērtāki jaunumiem. Tas nav tikai par jaunām rotaļlietām, tas ir arī par jaunām zināšanām – šodien pircēji ir gatavi uzklausīt, iemācīties kaut ko jaunu, eksperimentēt un baudīt dzīvi šodien un priekš sevis. Ja agrāk likās, kā var vispār “par tādām tēmām” runāt, šodien tā jau ir ikdiena, kad klienti var jautāt, interesēties, izzināt bez kauna un aizspriedumiem, drošā un iekļaujošā vidē. Īpaši patīkami redzēt seniorus, kuriem, visu cieņu, bija sarežģīti ienākt un “tikai paskatīties”, jo viņi dzīvoja pavisam citā laikā, kad viss par un ap seksu bija aizliegts, tagad arī viņiem ir fantastiska iespēja atklāt un izbaudīt to, ko nekad pat nebija iedomājušies.
Te arī rodas neliela starpība starp paaudzēm, ja vecāka gada gājuma klientiem šķiet, kādēļ es to agrāk nebiju mēģinājis/-usi, tad jauniešiem gluži pretēji – vēl visa dzīve priekšā, gan jau kaut kad vēlāk. Un abiem, protams, ir taisnība – katram ir savs laiks, kad būt gatavam un sākt dzīvot savu dzīvi tā, kā mēs paši to vēlamies. Kā saka, īsta dzīve tikai sākas, kad mēs pametam savu ierasto komforta zonu. Pašam prieks būt daļai no ikdienas iedvesmas avotiem, kas palīdz cilvēkiem kļūt piepildītiem, laimīgiem un zinošākiem. Arī tajos brīžos, kad ir iespēja tikai ieteikt kādus prezervatīvus un lubrikantu.