“Tramps spēs tik acis mirkšķināt!” Irānai jau sen bija gatavs plāns šādai situācijai 44
Vēl pirms ASV un Izraēla uzsāka uzbrukumus Irānai, Irānas vadība bija izstrādājusi savu stratēģiju: izmantot pasaules galveno naftas piegādes ceļu kā spiediena instrumentu, lai kompensētu pretinieku militāro pārākumu, aģentūrai Reuters sacīja trīs reģionālie avoti, kas pārzina Irānas plānus.
Jau gadu desmitiem Irāna ir brīdinājusi, ka konflikta gadījumā varētu ierobežot tankkuģu kustību Hormuza šaurumā – vienā no svarīgākajiem energoresursu transporta ceļiem pasaulē. Jebkādi traucējumi šajā vietā nekavējoties ietekmē globālos enerģijas tirgus.
Pēc avotu teiktā,
Parasti caur Hormuza šaurumu tiek transportēta aptuveni piektā daļa visas pasaules naftas un sašķidrinātās dabasgāzes. Taču tagad Irāna, kas atrodas šauruma ziemeļu piekrastē, to faktiski ir slēgusi.
Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas datiem
Līdzīgu taktiku Irāna izmantoja arī agrāk. Tā sauktajā tankkuģu karā Irānas un Irākas kara laikā no 1980. līdz 1988. gadam uzbrukumi kuģiem padarīja Persijas līci par vienu no bīstamākajiem ūdensceļiem pasaulē, un ASV bija spiesta eskortēt tankkuģus cauri šaurumam.
Tagad Irānai ir spēcīgāki līdzekļi
Tagad Irānas rīcībā ir daudz jaudīgāki līdzekļi, tostarp liels skaits salīdzinoši lētu raķešu un bezpilota lidaparātu, kas spēj apdraudēt kuģošanu daudz plašākā teritorijā. Šomēnes notikušie
Starptautiskās organizācijas “International Crisis Group” Irānas projekta direktors Ali Vāezs norāda, ka Irāna militāri ir vājāka par saviem pretiniekiem. “Nav šaubu, ka tiešā militārā sadursmē Irāna nevarētu uzvarēt,” viņš sacīja.
Tomēr viņš piebilda, ka
“Ja Irāna padarīs pasaules ekonomiku par ķīlnieci, tad Tramps tikai acis spēs pamirkšķināt,” sacīja Vāezs.
Stratēģija – radīt ekonomisku spiedienu
Reģionālie avoti norāda, ka Irānas elitārais militārais spēks –
Šis plāns tika aktivizēts 28. februārī pēc tam, kad konflikta pirmajā dienā tika nogalināts Irānas augstākais līderis ajatolla Ali Hamenei.
Stratēģijas pamatā ir apziņa, ka Irāna militāri nevar sacensties ar spēcīgākiem pretiniekiem. Tāpēc Teherāna