“Nekad nekas vairs nebūs kā agrāk,” Miks Dukurs dalās sajūtās pēc māsas Paulas pēkšņās aiziešanas 0
14. februārī Latviju pāršalca traģiska vēsts – divas dienas pēc pazušanas dziedātāja Paula Dukure tika atrasta bez dzīvības pazīmēm. Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām par ģimeni un līdzcilvēkiem, kurus līdz sirds dziļumiem pārsteidza šie negaidītie jaunumi, bet nu sociālajos tīklos savās sajūtās dalījies Paulas brālis Miks Dukurs.
Viņš raksta: “Nekad nekas vairs nebūs kā agrāk, bet dzīve turpinās!
Paula, mana mazā māsiņa, kura savā būtībā bija lielākais cilvēks, ko pazīstu! Pietrūksti, tik ļoti jau tagad un vienmēr! Mīlu! Tik pārliecināta savās izvēlēs, vērtībās un tomēr… savu vietu un mieru šeit neatrada, lai kā mēs visi to vēlējāmies.
Ir smagi pieņemt, ka viņas vairs nav, bet ir jārod spēks turpināt! Būt tādam lielajam bŗālim ar kusu lepoties! Būs labi. Noteikti citādāk, bet ar daudz lielāku jaudu! Paldies visiem par atbalstu un labajiem vārdiem, sevišķi tiem, kuri šajā laikā respektē ģimenes privātumu un dod laiku sērām, tā ir traģēdija, ko piedzīvojam. Nevienam to nenovēlu!
Sargāsim savus tuvos, ieklausīsimies un arī pieņemsim viens otru, cienot otra izvēli, lai cik tā reizēm šķiet netaisna! R.I.P. Paula.”
LA.LV redakcija izsaka visdziļāko līdzjūtību Paulas Dukures tuviniekiem!