Otrdien gaisa temperatūra vietām pakāpsies virs +20 grādu atzīmes 0
Sinoptiķi prognozē, ka otrdien Latvijā gaidāmas izteiktas temperatūras atšķirības – kamēr Kurzemē termometra stabiņš pakāpsies vien līdz +11..+14 grādiem, valsts austrumos un Vidzemē gaiss iesils līdz pat +20..+24 grādiem, prognozē sinoptiķi.
Diena būs pārsvarā apmākusies, saulaināka valsts austrumos. Vietām nedaudz līs. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem un rietumiem.
Rīgā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra svārstīsies ap +15 grādiem.
Laikapstākļus nosaka neliels ciklons. Atmosfēras spiediens 1009-1012 hektopaskāli jūras līmenī.