Vai tiešām likvidēs Rīgas autoostu? Sprindžuks skaidro, kas patiesībā iecerēts Centrāltirgus teritorijā
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Sprindžuks TV24 raidījumā “Ziņu top. Rīga runā” komentēja izskanējušās baumas par iespējamu Rīgas autoostas likvidēšanu. Viņš norādīja, ka starptautiskā autoosta savu darbību turpinās, bet Centrāltirgus apkārtnē paredzētas būtiskas pārmaiņas.
“Nē, Rīgas autoostu nelikvidēs,” uzsvēra Sprindžuks.
Viņš skaidroja, ka iepriekšējā Rīgas dome bija pieņēmusi lēmumu pārdot starptautisko autoostu, taču šis projekts ir noslēdzies un autoosta turpinās darbu.
Savukārt Centrāltirgus teritorijā tiek plānots veidot vairākas vietas reģionālo autobusu pieturām un izkāpšanas punktiem.
“Tas būs liels transporta mijas punkts,” norādīja Sprindžuks, piebilstot, ka cilvēki no reģioniem tālāk varēs pārsēsties Rīgas sabiedriskajā transportā vai doties kājām.
Viņš arī uzsvēra, ka Centrāltirgus teritoriju paredzēts pārprojektēt, vienlaikus uzlabojot gan transporta infrastruktūru, gan tirgus funkcionalitāti.
