Vai tiešām likvidēs Rīgas autoostu? Sprindžuks skaidro, kas patiesībā iecerēts Centrāltirgus teritorijā 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
0:19, 19. maijs 2026
Ziņas Latvijā

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Sprindžuks TV24 raidījumā “Ziņu top. Rīga runā” komentēja izskanējušās baumas par iespējamu Rīgas autoostas likvidēšanu. Viņš norādīja, ka starptautiskā autoosta savu darbību turpinās, bet Centrāltirgus apkārtnē paredzētas būtiskas pārmaiņas.

Kokteilis
Veiksme klauvēs pie durvīm: 5 zodiaka zīmju pārstāvji jau pavisam drīz iegūs laimīgo lozi
Kokteilis
Daži uzvārdi numeroloģijā tiek uzskatīti par īpaši veiksmīgiem finanšu ziņā – pārbaudiet savējo
Ungārijas jaunais premjerministrs Maģars uzgājis slepenus dokumentus, kurus Orbāns nepaspēja līdz galam iznīcināt
Lasīt citas ziņas

“Nē, Rīgas autoostu nelikvidēs,” uzsvēra Sprindžuks.

Viņš skaidroja, ka iepriekšējā Rīgas dome bija pieņēmusi lēmumu pārdot starptautisko autoostu, taču šis projekts ir noslēdzies un autoosta turpinās darbu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Traģēdija Pļavniekos: no balkona izkritusi 86 gadus veca sieviete
Z blogeris brīdina krievus: drīzumā pāri Krievijai lidos ne tikai droni, bet arī ballistiskās raķetes
Kokteilis
VIDEO. Mairis Briedis naktī piedzīvo negaidītu pārsteigumu savā vannas istabā

Savukārt Centrāltirgus teritorijā tiek plānots veidot vairākas vietas reģionālo autobusu pieturām un izkāpšanas punktiem.

“Tas būs liels transporta mijas punkts,” norādīja Sprindžuks, piebilstot, ka cilvēki no reģioniem tālāk varēs pārsēsties Rīgas sabiedriskajā transportā vai doties kājām.

Viņš arī uzsvēra, ka Centrāltirgus teritoriju paredzēts pārprojektēt, vienlaikus uzlabojot gan transporta infrastruktūru, gan tirgus funkcionalitāti.

Plašāk skaties video!

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Nehigiēniska būda! Iedzīvotāja sašutusi par Smiltenes autoostas tualeti – pašvaldība skaidro situāciju
“Kāpēc Rīgas autoostā par tualeti nevar norēķināties ar karti?” Cilvēki neizpratnē par maksājumu ierobežojumiem
RAKSTA REDAKTORS
“Manā vietā kāds jau sēž!” Vai satiksmes autobusos pasažieriem ir būtiski sēdēt konkrētās, numurētās vietās?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.