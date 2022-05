Ilustratīvs foto. Foto: Renāte Briede/LETA

Krievijas iebrukuma Ukrainā seku dēļ pārtikas ražotājiem radušās problēmas ar stikla taras piegādēm. Uzņēmumi saskaras ar daļēju stikla taras iztrūkumu un mēģina pārorientēt piegāžu ķēdes, lai neciestu ražošanas process.

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas padomes priekšsēdētāja Ināra Šure stāsta, ka problēmas ar stikla taras trūkumu ir gan dzērienu ražotājiem, gan augļu un dārzeņu pārstrādes uzņēmumiem. Tiesa, šobrīd uzņēmumi aktīvi risina šo jautājumu, lai nerastos pārrāvumi ražošanā.

“Pašlaik pārtikas ražošanas industrija visā pasaulē piedzīvo satricinājumus – tajā skaitā gan izejvielu un iepakojuma pieejamības un to straujā cenu pieauguma dēļ, gan arī transporta un loģistikas pakalpojumu sadārdzināšanos, kā arī ražošanā ļoti būtisko – energoresursu cenu pieaugumu.

“Spilvas” ražotnē pašlaik spējam nodrošināt vienmērīgu ražošanu, taču ir pietiekami daudz izaicinājumu, ar kuriem saskaramies. Uz mums kā vienu no lielākajiem plaša patēriņa preču pārtikas ražošanas uzņēmumiem gulstas milzīga atbildība, lai veikalu plauktos būtu pieejami produkti.

Mūsu komanda pieliek visas pūles, lai visas nepieciešamās izejvielas un iepakojumi, tajā skaitā stikla tara, būtu pietiekamā daudzumā, taču tas neizslēdz varbūtību, ka, laikam ejot, stikla taras pieejamība var mainīties un tādējādi varam būt spiesti pielāgoties un mainīt iepakojumu vai burciņu izskatu,” situāciju komentē SIA “Orkla Latvija” komunikācijas direktore Lineta Mikša.

Uz laiku pārtrauc pildīt

Problēmas ar stikla taru skārušas arī alus un bezalkoholisko dzērienu ražotāju AS “Aldaris”. Uzņēmuma komunikācijas vadītājs Toms Kursītis stāsta, ka stikla pudeļu veidi un to specifikācija atšķiras, tāpēc ir sadarbība ar piegādātājiem no vairākām valstīm, piemēram, 0,5 l tilpuma pudeles, kam ir lielākais īpatsvars uzņēmuma stikla iepakojuma klāstā, tiek iepirktas no partneriem Lietuvā. Šobrīd lielāko deficītu uzņēmums izjūt 0,33 l stikla pudeļu klāstā, kuras tika iepirktas no Krievijas.

“Operatīvais risinājums līdz brīdim, kad atradīsim jaunu partneri un spēsim apmierināt klientu pieprasījumu pēc attiecīgās produkcijas, ir konkrēto dzērienu iepakojuma formāta maiņa, ko šobrīd pakāpeniski īstenojam. Tāpat notiek sarunas ar vairākiem piegādātājiem par šā formāta pudeļu ražošanu – gan esošiem, gan jauniem partneriem – un to piegādi. Pārskatāmā nākotnē noteikti tiks atjaunota arī šī stikla taras pudeļu tipa pieejamība,” skaidro Toms Kursītis.

Sava rūpnīca?

Risinājums varētu būt stikla taras ražošana Latvijā, bet līdz tam vēl krietns solis ejams. “Latvijas Avīze” jau pirms vairākiem gadiem rakstīja, ka “Kompānija Avotiņi” iecerējusi izveidot stikla taras ražotni Liepājas Karostā pie jūras. Provizoriskās izmaksas – 60 miljoni eiro. Sazinājos ar uzņēmuma valdes locekli Dmitriju Aņikinu, kurš sacīja – plāni nav mainījušies, tikai nepieciešams piesaistīt investoru. Pagaidām nav skaidrības, cik ātri tas varētu notikt.

Uzņēmumam pieder savs smilšu karjers Skrundas novadā, kur tiek iegūta augstvērtīga izejviela. To “Avotiņi” pārdod Lietuvas uzņēmumam, taču, izveidojot savu fabriku, izejvielu varētu pārstrādāt Latvijā, ražojot tik nepieciešamo stikla taru. Turklāt veiktas vairākas Skrundas karjera paraugu analīzes citās valstīs, to skaitā Francijā un Ķīnā, kas apliecina – kvalitāte ir laba un smiltis kā izejvielu var izmantot stikla izstrādājumu ražošanai.