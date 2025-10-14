“Tu man acis izdedzināsi!” Kambala nodarbojas ar burvestībām un teju izdedzina acis vīram 0
Šovā “Slavenības. Bez filtra” Olga Kambala atzīst, ka mājās jūt smagnēju enerģiju, tāpēc vēlas attīrīt dzīvokli no visa sliktā. Viņa pierunā vīru Kasparu veikt īpašu rituālu ar sāls palīdzību, kā arī skaidro, kā gūt pārticību.
“Mums mājās bieži ir dažādi cilvēki. Ir arī grūti, ka svešas acis skatās uz mums, pat negribot tās var būt sliktas acis,” stāsta Olga, atklājot, ka vēlas attīrīt māju no sliktām enerģijām. “Tev jānomazgā durvis ar sālsūdeni, tad nākamajā dienā tev atnāks miljons eiro. Var sāli bērt arī uz sliekšņa. Agrāk no raganām taču aizsargājās, ap sevi izveidojot apli no sāls,” Kasparam stāsta Olga. “Zini, cik man raganas ir nākušas dzīvē virsū? No dažām vismaz man ir izdevies tikt vaļā!” atbild Kaspars.
Aplūkojot virtuves plauktiņu, Olga secina, ka mājās ir gan jūras sāls, gan rupjā sāls, tāpēc iesaka abas sajaukt kopā. “Lauru lapas arī pieliksim klāt, lai būtu nauda,” tā Olga. Tikmēr Kasparu šī ideja nesajūsmina: “Kādas lauru lapas? Sieva, varbūt nevis jāmētā sāls un jākaisa lauru lapas, bet vienkārši var novākt virtuves galdu?”
Olga atbild, ka “neko nezinot”, un Kaspara tuvumā sāk dedzināt lauru lapas. “Tu man acis izdedzināsi!” sauc Kaspars, taču Olga ir aizrāvusies ar savu “rituālu” un tic, ka sadegušās lauru lapas palīdzēs Kasparam iegādāties Bentliju, lai uzdāvinātu to sievai.
Beigu beigās abi dodas pie durvīm nobērt sāli, un Olga to pamanās pat iemest Kasparam acīs.