Kinofestivālā starp Holivudas zvaigznēm uz ekrāna pamanīts arī… Kambala! Kurš viņš slepeni filmējies?
Kinofestivālā “Baltijas pērle” pirmizrādi piedzīvojusi franču režisora Olivjē Asajasa filma “Kremļa burvis” (The Wizard of the Kremlin), kuras galvenais varonis ir Krievijas līderis Vladimirs Putins. Putina lomā iejuties Holivudas aktieris Džūds Lovs, bet filmā piedalījušies arī vairāki Latvijas aktieri — Andris Keišs, Egons Dombrovskis, Dārta Daneviča, un pat bijušais basketbolists Kaspars Kambala, vēsta ziņu portāls 1188.
Kambala filmā atveido Maskavas baikeru kluba “Night Wolves” līderi Aleksandru Zaldastanovu, kurš ir Putina sabiedrotais un politiskais aktīvists. Sportista sieva Olga Kambala izdevumam “Privātā Dzīve” atklāja, ka tieši viņa pierunājusi Kasparu piedalīties kastingā.
Savukārt, runājot par pašu filmēšanas procesu, Kaspars neslēpj, ka viss, pateicoties komandai, noritējis ātri un perfekti. Par pašu filmu Kambala stāsta:
“Saturiski filmā nebija nekādu jaunumu, jo esam gana informēti par to, kas notiek Kremlī. Iespējams, Eiropas skatītājam tie būsi jauni fakti, kas ļaus ieraudzīt, ka šajā valstī ir Staļina tradīciju turpinātājs.”
Nav noslēpums, ka šajā rudenī pirmizrādi piedzīvoja arī filma par paša Kaspara dzīvi. Filma “Ceļā ir kaifs” atklāj ne tikai sportista dzīvesstāstu, bet arī sniedz skatītājiem dažādas atziņas un dzīves mācības.
