VIDEO. "Vau!" Kambalas ieskatās nākotnē ar Taro kāršu palīdzību; atklājas negaidīti vēstījumi
“Slavenības. Bez filtra” dalībnieku Kambalu pāris pēc sātīgas maltītes nolemj atsvaidzināt noskaņu ar nelielu ezotērisku izklaidi – Kaspars piedāvā Olgai pazīlēt ar Taro kārtīm. Viņš samaisa kavu, bet Olga uzmanīgi velk kārtis un pati tās skaidro.
Kā pirmo Olga izvelk kārti “Zvaigzne”. “Tā ir viena no vislabākajām Taro kārtīm,” saka viņa, bet Kaspars jokojot aizrāda, lai seansa laikā nerunā pārāk daudz. Viņš noliek nākamo kārti uz galda un jautā Olgai tās nozīmi.
Tā ir “Tiesa” – vīrietis ar sievieti sēž, un eņģeļi viņiem taurē,” skaidro Olga un piebilst: “Nevis “Tiesa” burtiskā nozīmē, bet attiecībās – tas nozīmē, ka Dievs viņiem atsūtījis eņģeli, kurš vēro un taurē. Viņi sēž viens otram pretī kaili, līdz ar to viņiem jāatbild visuma spēku priekšā par sevi. Tā nav slikta kārts.”
Izvelkot nākamo kārti, Olga pārsteigta izdveš: “Vau!” Kaspars, iejūtoties zīlnieka lomā, ar smaidu saka: “Es dzirdēju, ka jūsu vīrs tiesāts visu mūžu. Viņam bijušas daudz dažādas problēmas, bet es jūtu – pat kārtis nevajag, lai redzētu, ka viņš ir saņēmies un ceļā uz augšu.”
Tikmēr Olga lasa no kāršu tulka un skaidro, ka “Bruņinieka” kārts apzīmē ceļojumu, iespējams, arī romantisku. “Bruņinieks steidz pie jums, lai padalītos ar priecīgām emocijām. Šī kārts nozīmē mīlestību un dāsnumu,” viņa lasa. Kaspars piebilst, ka tic tam, ka “visums dod to, kas vajadzīgs”. Viņš pajoko: “Es klāju gultu un atradu piecus eiro zem segas.” Olga smejoties atbild, ka nauda droši vien bijusi viņas – viņa nesen bija pazaudējusi tieši tikpat.
Olga atgriežas pie pirmās kārts – “Zvaigznes” – un skaidro: “Tā simbolizē mātišķības dievieti, mūžīgo gaismu un Dieva labklājību. Šī kārts nozīmē, ka viss dzīvē notiek tā, kā tam jānotiek.” Viņa piebilst: “Un vēl šī kārts simbolizē grūtniecību. Kaspars uzreiz pajoko: “Varbūt Džulianna paliks stāvoklī?” Uz to Olga smaidot atbild: “Varbūt arī es.”
Aizkadrā Olga atzīst: “Kārtis sola grūtniecību. Nezinu, kā Dievs dos – pagaidām neko neplānojam.” Viņa arī piemin draudzeni, kura 49 gadu vecumā sagaidījusi dvīņus, sakot, ka dzīvē viss ir iespējams. Savukārt Kaspars aizkadrā piebilst: “Es tiešām par to tagad nedomāju.”
