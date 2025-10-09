Olga uz filmas pirmizrādi ierodas iespaidīgā kaklarotā – tās cena pārsteidz pilnīgi visus 7
Olga Kambala atklāj, cik izmaksājusi viņas iespaidīgā kaklarota filmas “Ceļā ir kaifs” pirmizrādē
Šova “Slavenības. Bez filtra” dalībnieku Kambalu mājās rosīga diena – Kaspars nolēmis ieviest kārtību. Viņš secina, ka skrējiens kopš viņa filmas “Ceļā ir kaifs” ir bijis pamatīgs. Nav bijis laika ne sakārtot māju, ne izmest novītušos ziedus, ne arī izmazgāt netīro veļu.
Pēkšņi Kasparu un Olgu pārsteidz zvans pie durvīm. “O, mans ēdiens ir klāt!” saka Kaspars. Izrādās, ka tā ir kādas kafejnīcas darbiniece, kura nolēmusi uzdāvināt pārim dažādus pusdienu gardumus pilnīgi par velti. “Jūs mūs izglābāt, mums ļoti patīk ēst!” sajūsmināta ir Olga.
Viņa turpina: “Vot, to es saprotu! Tagad es jūtos kā Kaspara Kambalas princese un karaliene! Tā ir jauka dāvana. Nevis kā tad, kad meklēju rotas un lūdzu sadarbību. F*ck you jums, rotu veikali! Swarovski hu*ovski! Es beigās aizbraucu uz Pērļotavu Cēsu rajonā un par 6 eiro nopirku krustu. Viņš izskatījās lieliski un forši, man pat žurnālisti prasīja, kas tās par rotām bija. Teicu, ka no mana slepenā palaco!”
Kā zināms, uz filmas pirmizrādi Ogla ieradās ar iespaidīgu, mirdzošu kaklarotu – lielu krustu, kas piesaistīja ne vienu vien acu skatienu.
