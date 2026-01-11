“Vai jūs interesē fakti vai tikai kliegšana?” Žurnāliste Ilze Nagla reaģē uz Aināra Šlesera pārmetumiem 15
Politiķis Ainārs Šlesers sociālajos tīklos asi kritizējis valdības tēriņus un mediju darbu, apgalvojot, ka Latvijas nodokļu maksātāju nauda tiek izšķērdēta bez skaidra pamatojuma. Savā ierakstā viņš pauž neapmierinātību par žurnālistu darba braucieniem uz ārvalstīm.
Šlesers uzsver, ka viņa pretenzijas nav vērstas pret žurnālistu ceļošanu kā tādu, bet gan pret, viņaprāt, nepamatotu valsts naudas tērēšanu laikā, kad Latvija turpina dzīvot uz aizņemtu līdzekļu rēķina un valsts parāds pieaug.
Uz Šlesera ierakstu reaģējusi Latvijas Televīzijas žurnāliste Ilze Nagla, kura sociālajos tīklos norādījusi, ka viņas brauciens uz Dienvidameriku bijis privāts un finansēts no personīgajiem līdzekļiem, nevis no nodokļu maksātāju naudas.
Turpinājumā Aināra Šlesera paustais sociālo mediju platformā “X”.
“Vakar nopublicēju divus postus, ziņas par to, kā Latvijas žurnālisti apceļo pasauli un taisa dažādus sižetus, gan no Taivānas, gan no Brazīlijas. Vai man ir pretenzijas, ka šie žurnālisti apceļo pasauli? Nē! Bet man ir pretenzijas par šo bezjēdzīgo naudas tērēšanu, kad par Latvijas nodokļu maksātāju naudu, progresīvā Vienotības vara pērk žurnālistus, lai tie nekritizētu esošo varu, lai piesegtu Rail Baltic afēru, kur tiek izšķērdēti simtiem miljoni būvējot zelta tiltus, jeb zelta balstus Daugavā un pie lidostas Rīga!
Šādas ziņas var taisīt žurnālisti, kuri strādā LTV Zaķusalas studijā, paņemot informāciju no starptautiskiem ziņu dienestiem, piemēram, CNN vai BBC!
Progresīvā Vienotības valdība pagājušā gada vasarā nolēma sūtīt kādu dāmīti uz ASV galvaspilsētu Vašingtonu, kur viņai būšot jāstrādā ar ASV kongresu, un būs jārūpējas par Latvijas interešu pārstāvniecību! Rodas jautājums, kāpēc ir jāsūta kāda dāmīte, maksājot par to 200 000 eiro gadā, ja Latvijai Vašingtonā ir vēstniecība, kurā jau strādā vēstnieks ar daudziem darbiniekiem!
To visu sauc par naudas izšķērdēšanu, jeb naudas notrallināšana! Gribu atgādināt visiem, ka Latvija ir viena no nabadzīgākajām valstīm ES, kura aizņemas katru gadu divus miljardus eiro, lai nosegtu visus šos izdevumus, kuri dzen Latviju parādu jūgā! Latvijas ārējais parāds jau ir sasniedzis 21 miljardu eiro, par kura apkalpošanu Latvijas nodokļu maksātāji maksā vairāk nekā pusmiljardu eiro katru gadu!
Latvijai ir nepieciešams samazināt izdevumus un palielināt ienākumus! Latvijai vajag attīstīt ekonomiku! Dzīve uz parāda ir, kā ceļš uz elli!”
Vakar nopublicēju divus postus, ziņas par to, kā Latvijas žurnālisti apceļo pasauli un taisa dažādus sižetus, gan no Taivānas, gan no Brazīlijas. Vai man ir pretenzijas, ka šie žurnālisti apceļo pasauli? Nē! Bet man ir pretenzijas par šo bezjēdzīgo naudas tērēšanu, kad par… pic.twitter.com/wAJeAcGzVr
— Ainārs Šlesers (@SlesersAinars) January 11, 2026
Uz viņa ierakstu reaģēja LTV korespondente Briselē Ilze Nagla: “Es jau jums FACEBOOK atbildēju, ka biju Dienvidamerikā atvaļinājumā pati par savu naudu. Un ja darbs patīk – tad kādreiz arī atvaļinājumā gribas kaut ko padarīt. Vai Jūs tiešām interesē fakti vai tikai kliegšana?”
. @SlesersAinars kungs – es jau jums FACEBOOK atbildēju, ka biju Dienvidamerikā atvaļinājumā pati par savu naudu. Un ja darbs patīk – tad kādreiz arī atvaļinājumā gribas kaut ko padarīt. Vai Jūs tiešām intersē fakti vai tikai kliegšana?
— Ilze Nagla (@ilzenagla) January 11, 2026
Žurnālistes komentārs par atvaļinājumu izraisīja pārmetumu vētru no kādas “X” lietotājas.
Ieraksta autore pauda: “Kādā atvaļinājumā? Jūs ko ņirgājaties? Kurš brauc atvaļinājumā, līdzi paķerot kameras, mikrofonus un visu pārējo aprīkojumu ziņu sižetu pārraidīšanai? Nevajag jau skatītājus par galīgiem muļķiem uzskatīt.”
Labrīt! Mūsdienās pietiek ar mikrofonu un labu telefonu. Es tā esmu veselus sižetu filmējusi. Ja ir labs apgaismojums – nav ne vainas
— Ilze Nagla (@ilzenagla) January 11, 2026
Atšķirīgie viedokļi liecina, ka sabiedrības uztvere par žurnālistu darbu un finansējumu joprojām raisa asas emocijas un jautājumus, uz kuriem viennozīmīgas atbildes nav.