Kad uz Izraēlu no Irānas, Irākas, Sīrijas un Jemenas tika raidītas raķetes un droni, tai palīgā nāca ASV un citi sabiedroto spēki.

Teherāna uzbrukumam Izraēlā izmantoja īpašus Shahed tipa uzbrukuma bezpilota lidaparātus, pret kuriem Ukraina cīnās jau vairāk nekā divus gadus. Tieši tādus Krievijas Federācija izmanto gaisa uzbrukumu laikā. Lai aizsargātos pret šiem droniem, Ukraina paļaujas uz Rietumu partneru nodrošinātajām pretgaisa aizsardzības sistēmām, tostarp trim Patriot sistēmām. Par to raksta The Washington Post.

Kad Izraēlu kā mērķi skāra no Irānas, Irākas, Sīrijas un Jemenas raidītās raķetes un droni, tai palīgā nāca ASV spēki, Lielbritānija, Francija un arī Jordānija nestāvēja malā. Izraēlas pretgaisa aizsardzības sistēma Iron Dome un sabiedroto spēki notrieca 99% no aptuveni 300 raķetēm un droniem.

Tomēr atšķirības reakcijās uz uzbrukumiem Izraēlai un Ukrainai nepalika nepamanītas novērotājiem Kijivā. Pagājušajā nedēļā vien Krievija uz Ukrainu palaida gandrīz 130 bezpilota lidaparātus “Shahed”, 80 raķetes un 700 vadāmas bumbas, Ukraina šai laikā paļāvās uz savu karaspēku, tā spējām un sarūkošajām munīcijas piegādēm. Taču tūlītējā starptautiskā reakcija uz Irānas uzbrukumu Izraēlai pierādīja, ka modernā pretgaisa aizsardzība var glābt dzīvības.

“Visa pasaule ir redzējusi, ka Izraēla šajā aizsardzībā nav viena – tās sabiedrotie arī novērš draudus debesīs. Un, kad Ukraina saka, ka tās sabiedrotie nedrīkst pievērt acis uz Krievijas raķetēm un droniem, tas nozīmē, ka ir vajadzīga drosmīga rīcība, nevis plika retorika aizsargāt debesis, jo ne jau runas kavē ienaidniekam raķešu un dronu ražošanu,” tā izteicies Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

“To protect 🇺🇦, NATO’s Article 5 isn’t needed; political will suffices,” Zelenskyy said, urging the West to defend Ukraine from Russia as it does Israel from Iran.

He noted that both nations face the same Shahed drone buzz and ballistic missile strikes if not intercepted. pic.twitter.com/eBHYwFP1VM

