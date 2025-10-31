Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
FOTO: pexels.com/RDNE Stock project

“Izmantoja brīžus, kad palika divatā…” Vīrietis vairāku gadu garumā izvaro savu pameitu 0

LETA
15:18, 31. oktobris 2025
Ziņas Krimināls

Vidzemes rajona tiesa kādam vīrietim par nepilngadīgās pameitas izvarošanu vairāku gadu garumā un seksuālo vardarbību piespriedusi 25 gadu cietumsodu un probācijas uzraudzību uz pieciem gadiem, aģentūru LETA informēja prokuratūra.

Reklāma
Reklāma
Krievija plāno uzbrukumu 9 Eiropas pilsētām. Spiega atklātajos dokumentos minēts aptuvens laiks
Kokteilis
Auns ir dēmons, bet Vērsis – zombijs. Uzzini, kādu briesmoni slēpj tava horoskopa zīme
“Pretrunīgi vērtētais Latvijas oligarhs Ainārs Šlesers…” lietuvieši drosmīgi nosauc iemeslu, kāpēc Latvija izstājas no konvencijas 40
Lasīt citas ziņas

Apsūdzētais cietušo pirmo reizi izvaroja, kad meitenei bija tikai desmit gadi, pēc kā seksuālo vardarbību no mātes dzīvesbiedra cietusī piedzīvoja vairāku gadu garumā.

Izmantojot brīžus, kad atradās ar pameitu divatā, no 2017. gada jūnija līdz 2021. gada aprīlim, apsūdzētais ilgstoši veica cietušās izvarošanu, izmantojot meitenes bezpalīdzības stāvokli un uzticību viņam kā ģimenes loceklim, kā arī pielietojot draudus un vardarbību.

CITI ŠOBRĪD LASA
Šīs divas pogas rīta braucienus padarīs daudz patīkamākus – auto būs silts, un logi bez kondensāta dažu minūšu laikā
“ASV pašām nepieciešamas “Tomahawk” raķetes!” Tramps joprojām vilcinās ar piegādi Ukrainai
TV24
Premjere par Stambulas konvenciju: Balsojums skaidri parāda, ka politiķi nespēj turēt solījumus
Izvarošanu rezultātā meitene 13 gadu vecumā palika stāvoklī un 14 gadu vecumā dzemdēja bērnu ar iedzimtām kaitēm, kurš trīs mēnešu vecumā nomira.

Noziedzīgo nodarījumu rezultātā tika traucēta cietušās normāla fiziskā, garīgā un seksuālā attīstība un pareizas izpratnes par tikumību veidošanās, kā arī radītas psiholoģiskas sekas, norāda prokuratūrā.

Pateicoties ginekoloģes ziņošanai atbildīgajām institūcijām, šis gadījums tika atklāts un nonāca policijas redzeslokā. Prokuratūra aicina ikvienu, ja ir kaut mazākās aizdomas, ka bērns varētu būt cietis no seksuālas vai cita veida vardarbības, nekavējoties vērsties Valsts policijā.

Prokurore neplāno lūgt tiesu sagatavot pilnu spriedumu. Pārējās procesā iesaistītās personas spriedumu var pārsūdzēt Vidzemes apgabaltiesā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
“Visu skolēnu priekšā…” Sieviete darbavietā piedzīvo mobingu un seksismu, bet vadība piever acis
Viņš baidījās runāt… No nežēlīgas vardarbības cietušā zēna tēvs velta skarbus vārdus dēla mātei
“Sterilizēt varmākas un pedofilus!” Latvijā izskan radikāli priekšlikumi sodu pastiprināšanai
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.