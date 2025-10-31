“Izmantoja brīžus, kad palika divatā…” Vīrietis vairāku gadu garumā izvaro savu pameitu 0
Vidzemes rajona tiesa kādam vīrietim par nepilngadīgās pameitas izvarošanu vairāku gadu garumā un seksuālo vardarbību piespriedusi 25 gadu cietumsodu un probācijas uzraudzību uz pieciem gadiem, aģentūru LETA informēja prokuratūra.
Apsūdzētais cietušo pirmo reizi izvaroja, kad meitenei bija tikai desmit gadi, pēc kā seksuālo vardarbību no mātes dzīvesbiedra cietusī piedzīvoja vairāku gadu garumā.
Izmantojot brīžus, kad atradās ar pameitu divatā, no 2017. gada jūnija līdz 2021. gada aprīlim, apsūdzētais ilgstoši veica cietušās izvarošanu, izmantojot meitenes bezpalīdzības stāvokli un uzticību viņam kā ģimenes loceklim, kā arī pielietojot draudus un vardarbību.
Noziedzīgo nodarījumu rezultātā tika traucēta cietušās normāla fiziskā, garīgā un seksuālā attīstība un pareizas izpratnes par tikumību veidošanās, kā arī radītas psiholoģiskas sekas, norāda prokuratūrā.
Pateicoties ginekoloģes ziņošanai atbildīgajām institūcijām, šis gadījums tika atklāts un nonāca policijas redzeslokā. Prokuratūra aicina ikvienu, ja ir kaut mazākās aizdomas, ka bērns varētu būt cietis no seksuālas vai cita veida vardarbības, nekavējoties vērsties Valsts policijā.
Prokurore neplāno lūgt tiesu sagatavot pilnu spriedumu. Pārējās procesā iesaistītās personas spriedumu var pārsūdzēt Vidzemes apgabaltiesā.