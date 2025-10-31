Saule vai lietus? Laika prognoze sestdienai 0
Sestdien vietām Latvijā – galvenokārt valsts rietumu daļā – uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Dažviet Latvijā līs, naktī un priekšpusdienā gaidāma arī migla. Pūtīs lēns vējš.
Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +4..+9 grādiem, maksimālā temperatūra dienā būs +8..+12 grādi.
Rīgā novembra pirmajā diennaktī debesis brīžiem skaidrosies, naktī iespējams īslaicīgs lietus. Lēnu ziemeļrietumu vēju nomainīs dienvidu vējš. Gaisa temperatūra būs +8 grādi no rīta un +10 grādi dienā.