Foto: Unsplash

Saule vai lietus? Laika prognoze sestdienai 0

LETA
15:09, 31. oktobris 2025
Sestdien vietām Latvijā – galvenokārt valsts rietumu daļā – uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.

Dažviet Latvijā līs, naktī un priekšpusdienā gaidāma arī migla. Pūtīs lēns vējš.

Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +4..+9 grādiem, maksimālā temperatūra dienā būs +8..+12 grādi.

TV24
Rīgā novembra pirmajā diennaktī debesis brīžiem skaidrosies, naktī iespējams īslaicīgs lietus. Lēnu ziemeļrietumu vēju nomainīs dienvidu vējš. Gaisa temperatūra būs +8 grādi no rīta un +10 grādi dienā.

