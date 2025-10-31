“Latvija seko Turcijai!” Eiropas Padome brīdina par sekām pēc izstāšanās no Stambulas konvencijas 0
Latvijas Saeimas lēmums izstāties no Stambulas konvencijas ir bīstams signāls, piektdien paziņojis Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas (EPPA) prezidents Teodors Rusopuls.
“Latvija devusi bīstamu signālu, ka sieviešu drošību un cieņu var apšaubīt vai ka tas ir debatējams jautājums,” norāda Rusopuls, piebilstot, ka Saeimas lēmums pieņemts “sasteigti un dezinformācijas iespaidā”.
“Latvija tagad seko Turcijai, kas [no konvencijas] izstājās 2021. gadā. Kopš tā laika strauji pieaudzis sieviešu slepkavību skaits un vardarbība pret sievietēm,” apgalvo EPPA prezidents.
Jau ziņots, ka ceturtdien ar opozīcijas un koalīcijā esošās Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) balsīm Saeimā tika pieņemts likums par Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā sauktās Stambulas konvencijas.
Ja Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs parakstīs Saeimas pieņemto likumu, Latvija kļūs par pirmo Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti, kas izstājusies no Stambulas konvencijas.
Likums par izstāšanos tika pieņemts steidzamības kārtā, tomēr tā netika noteikta ar 2/3 balsu vairākumu, kas Valsts prezidentam paver iespējas to neizsludināt un atdot otrreizējai caurlūkošanai parlamentā.
No lēmuma pretiniekiem izskanējuši arī citi iespējamie risinājumi likuma spēkā stāšanās apturēšanai vai aizkavēšanai – vēršanās Satversmes tiesā vai aicinājums prezidentam apturēt likuma izsludināšanu, dodot laiku parakstu vākšanai referenduma ierosināšanai.