VIDEO. Rīgā kravas auto šoferis apjūk un iebrauc pretējā braukšanas joslā
Sociālajos tīklos publicēts video, kas fiksē bīstamu situāciju Rīgā – uz Austrumu maģistrāles kravas automašīna iebraukusi pretējā braukšanas joslā.
Kā redzams ierakstā, smagā spēkrata vadītājs, iespējams, apmaldījies vai nogriezies nepareizi, radot tiešus sadursmes draudu ar pretī braucošajiem transportlīdzekļiem.
Par laimi, šoreiz izdevās izvairīties no negadījuma un neviens necieta.