Burvji, mīmi, maģija un noslēpumi – izbaudi neaizmirstamu Halovīnu “Cinevillas” festivālā “Danger Fest 2025” 0
Vēl tikai šodien un rīt kinopilsēta “Cinevilla” pārtop par vietu, kur sapņi satiekas ar realitāti un maģija elpo līdz ar katru apmeklētāju. Festivāls “Danger Fest 2025” piedāvā īstu Halovīna noskaņu, šausmu pieskārienus un neaizmirstamus mirkļus gan ģimenēm, gan piedzīvojumu meklētājiem!
Vēl šodien un rīt visi piedzīvojuma meklētāji līdz pulksten 23.00 ir gaidīti kinopilsētas “Cinevilla” festivālā “Danger Fest 2025”. “Festivāls rit pilnā sparā. Šodien ir jau “Danger fest 2025″ astotā diena, un šodien ir arī Halovīns, kas arī ir ar īstām un foršām noskaņām,” pauž viena no festivāla organizatorēm Anete Vanceviča.
Festivālā, kas notiek no pulksten 18 līdz 23, katrs varēs izjust maģiju un piedzīvot brīnumus, kas notiek tikai vienreiz gadā deviņu dienu garumā. Šogad, trešajā festivāla rīkošanas gadā, kinopilsēta “Cinevilla” pārvērtīsies par brīnumainu pieredzi “Aizmirsto sapņu pilsētā”, kurā apstājas laiks gan maziem, gan lieliem, sapņi saplūst ar īstenību un maģijai vairs nav robežu – apmeklētāji varēs baudīt tādas dekorācijas, cik katra paša sapņu iztēle ļauj.
“Aizmirsto sapņu pilsētas” ielās būs sastopami burvji, mīmi un iluzionisti, kuriem piemīt dažādas superspējas un kuri ļaus piedzīvot neiespējamo.
Kā arī būs klauni un dzīvās statujas, kas rada maģiju. Maģiski tēli un pārsteigumi parādīsies ik uz soļa, pilsētai elpojot kopā ar apmeklētājiem, bet īpašu noskaņu radīs lāzeršovi un gaismas spēles pilsētas ielās.
Uz lielās skatuves katrā apaļā stundā norisināsies priekšnesumi un dejas. Pēc priekšnesumiem tēli dosies pilsētas ielās, kur ar tiem būs iespēja aprunāties un nofotografēties.
Pirmās vakara stundas no pulksten 18 līdz 21 būs īpaši piemērotas ģimenēm ar bērniem. Šajā laikā pilsēta būs gaiša, draudzīga un pilna pasaku tēlu, kas labprāt sarunājas, fotografējas un rotaļājas ar apmeklētājiem. Mazie viesi varēs droši izzināt pilsētas noslēpumus, satikt savus varoņus un sajust īstu maģijas pasauli.
“Viss ir radīts ģimenēm un arī pieaugušajiem, kas grib izjust augstāku dopamīna devu,” atklāj Anete.
Savukārt sākot no pulksten 21 līdz 23 būs noslēpumainā nakts pieredze – pilsētas noskaņa mainīsies, gaisā iemirdzēsies noslēpumainība, tēli kļūs neparedzamāki un parādīsies visnegaidītākajās vietās, radot intrigu ar vieglu šausmu pieskārienu. Šis laiks domāts tiem, kuri vēlas izjust mistisko festivāla pusi un ļauties piedzīvojumam ar adrenalīna garšu. “Nevar zināt, no kura gala tevi sabiedēs vai pārsteigs,” pauž Anete.
Festivālā strādā arī stacionārā kafejnīca, ir karstie dzērieni. Apmeklētāju labbūtībai ir izveidoti divi automāšīnu stāvlaukumi.
“Gaidīsim ikvienu foršos tērpos, un svinēsim bīstamos svētkus kopā!”
“Danger Fest” rīko “Cinevilla Events” – pasākumu producenti Anete Vanceviča un Mareks Dambis. “Mēs kā organizatori un arī producenti esam pateicīgi katram apmeklētājam, jo viņi mums palīdz noticēt mūsu sapnim un piepildīt to, ka šis pasākums trīs gadu laikā ir izvērsies kā festivāls,” pateicību pauž organizatori.