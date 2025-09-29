Tur tie tikai arvien vairāk bojājas… 6 priekšmeti, kurus eksperti iesaka neuzglabāt zem gultas 0
Ja mājās ir vieta, kas ideāli atbilst teicienam –prom no acīm, prom no prāta –, tad tā ir vieta zem gultas. Manu uzglabāšana zem gultas ir ērta vieta, kur novietot apjomīgākus priekšmetus, kas ikdienā īpaši mums netraucēs, taču šī vieta ātri vien kļūst par tā saukto melno caurumu jeb vietu, kur lietas tiek vienkārši aizmirstas.
Organizētības eksperti iesaka būt īpaši piesardzīgiem, izvēloties, ko uzlabāt zem gultas, uzsverot, ka ir lietas, kurām tur noteikti nevajadzētu nonākt.