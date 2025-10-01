Gundars Āboliņš par Stambulas konvenciju: no tās izstājoties, neviens neies sist sievietes 0
TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” aktieris un tulks Gundars Āboliņš pauda savu nostāju par Stambulas konvenciju. Viņš nepiekrīt sabiedrībā izskanējušajam uzskatam, ka Latvijas izstāšanās no šīs vienošanās veicinās vardarbību.
Āboliņš uzskata, ka vardarbību ne bremzē, ne veicina neviena konvencija. Vardarbību veicina apstākļi un audzināšana. Ja jūs katru dienu visos televīzijas ekrānos redzat vardarbību, tad nav jābrīnās, ka bērni kļūst nežēlīgāki, jo viņi to visu skatās gan internetā, gan savos telefonos un pret to mēs negrasāmies pieņemt nekādu konvenciju.
Aktieris dalās, ka pavisam nesen ir izlasījis kādu domu – lai nebūtu vardarbības ir jāievēro visi desmit baušļi. Tad būs laimīgas ģimenes, tiks godāti veci cilvēki, nevienam netiks darīts pāri un netiks arī melots.
Sabiedrība ir kā viens organisms, ja līdzās notiek vardarbība un karadarbība, neatkarīgi no tehnoloģijām un ieročiem, karš ir neizmērojami nežēlīgs. “Apgalvot, ka izstājoties no Stambulas konvencijas, visi tagad ies sist sievietes. Nu piedodiet…” piebilda Āboliņš.
Kā liecina ziņu aģentūras LETA sniegtā informācija, tad pievienošanās Stambulas konvencijai atjaunoja ticību, ka no vardarbības ir izeja, savukārt centieni denonsēt pievienošanos tai ir ne tikai nepārdomāti, bet arī bīstami, jo šķeļ sabiedrību un apdraud cilvēku drošību, aģentūrai LETA sacīja tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV).
Ministre norāda, ka pagājuši vairāk nekā divi gadi kopš traģiskajiem notikumiem Jēkabpilī, kad bijušais partneris bērna un mātes priekšā noslepkavoja sievieti, kura vairākkārt bija meklējusi valsts aizsardzību. Viņa uzsver, ka šis gadījums parādīja milzīgas sistēmas nepilnības un kļuva par spēcīgu impulsu virzīties uz starptautiski atzītiem risinājumiem vardarbības apkarošanā.
Ministre ir pārliecināta, ka Stambulas konvencijas ratificēšana bija ilgi gaidīts notikums daudzām sievietēm, vīriešiem un bērniem, kuri cietuši no vardarbības ģimenē, bija vērsušies pēc palīdzības un vairs neticēja, ka valsts sniegs atbalstu.
Ministre uzsver, ka konvencijas nozīme nav tikai simboliska, bet tā ir devusi pamatu būtiskām izmaiņām likumos, kas pasargā cilvēkus no vardarbības. Tā ir radījusi Latvijā sistēmu, kas ļauj reaģēt ātrāk un efektīvāk, norāda Lībiņa-Egnere.
Turklāt starptautisku saistību uzņemšanās nozīmē, ka Latvijai par padarīto vardarbības apkarošanā ģimenē un pret sievietēm ir jāatskaitās citām dalībvalstīm, un tas garantē, ka, arī mainoties valdībām Latvijā, nemainās prioritātes – Latvija ir apņēmusies apkarot vardarbību ilgtermiņā, norāda politiķe.
Cilvēki arvien biežāk ziņo par piedzīvoto, saprotot, ka tā nav norma un valsts rīkosies, lai aizsargātu, pauž ministre, piebilstot, ka arī tiesneši, prokurori, policisti regulāri apgūst mācības rīcībai vardarbības gadījumos.