Gundars Āboliņš par Stambulas konvenciju: no tās izstājoties, neviens neies sist sievietes 0

LA.LV
5:45, 1. oktobris 2025
Viedokļi

TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” aktieris un tulks Gundars Āboliņš pauda savu nostāju par Stambulas konvenciju. Viņš nepiekrīt sabiedrībā izskanējušajam uzskatam, ka Latvijas izstāšanās no šīs vienošanās veicinās vardarbību.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Cūka ir noslīkusi!” Andris Freidenfelds komentē leģendārās dziesmas skandālu
10 dīvainas lietas, ko suņi dara, kad ir greizsirdīgi
Dārzs
“Izskatās, ka spāņi zaudēs, jo dāmas un kungs ir uzdevuma augstumos!” Iespējams, atrasts efektīvs šo gliemju iznīcināšanas veids 1
Lasīt citas ziņas

Āboliņš uzskata, ka vardarbību ne bremzē, ne veicina neviena konvencija. Vardarbību veicina apstākļi un audzināšana. Ja jūs katru dienu visos televīzijas ekrānos redzat vardarbību, tad nav jābrīnās, ka bērni kļūst nežēlīgāki, jo viņi to visu skatās gan internetā, gan savos telefonos un pret to mēs negrasāmies pieņemt nekādu konvenciju.

Aktieris dalās, ka pavisam nesen ir izlasījis kādu domu – lai nebūtu vardarbības ir jāievēro visi desmit baušļi. Tad būs laimīgas ģimenes, tiks godāti veci cilvēki, nevienam netiks darīts pāri un netiks arī melots.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Tas apdraud pilnīgi visus!” Zelenskis brīdina par kritisku situāciju Zaporižjas AES
FOTO. Atrodi bildēs sevi! Gandrīz 5000 cilvēku īpašu pārsteigumu pilnā pārgājienā Ērgļos
VIDEO. “Nu, ko smejies! Trīs pensijas tagad paņems!” Poligona sēņotāji gadu no gada neņem vērā likumus

Sabiedrība ir kā viens organisms, ja līdzās notiek vardarbība un karadarbība, neatkarīgi no tehnoloģijām un ieročiem, karš ir neizmērojami nežēlīgs. “Apgalvot, ka izstājoties no Stambulas konvencijas, visi tagad ies sist sievietes. Nu piedodiet…” piebilda Āboliņš.

Kā liecina ziņu aģentūras LETA sniegtā informācija, tad pievienošanās Stambulas konvencijai atjaunoja ticību, ka no vardarbības ir izeja, savukārt centieni denonsēt pievienošanos tai ir ne tikai nepārdomāti, bet arī bīstami, jo šķeļ sabiedrību un apdraud cilvēku drošību, aģentūrai LETA sacīja tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV).

Ministre norāda, ka pagājuši vairāk nekā divi gadi kopš traģiskajiem notikumiem Jēkabpilī, kad bijušais partneris bērna un mātes priekšā noslepkavoja sievieti, kura vairākkārt bija meklējusi valsts aizsardzību. Viņa uzsver, ka šis gadījums parādīja milzīgas sistēmas nepilnības un kļuva par spēcīgu impulsu virzīties uz starptautiski atzītiem risinājumiem vardarbības apkarošanā.

“Diemžēl šobrīd jāsecina, ka, tuvojoties Saeimas vēlēšanām, ir politiskie spēki, kas grib atmest mūs atpakaļ un izstāties no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā sauktās Stambulas konvencijas,” uzskata ministre.

Ministre ir pārliecināta, ka Stambulas konvencijas ratificēšana bija ilgi gaidīts notikums daudzām sievietēm, vīriešiem un bērniem, kuri cietuši no vardarbības ģimenē, bija vērsušies pēc palīdzības un vairs neticēja, ka valsts sniegs atbalstu.

Ministre uzsver, ka konvencijas nozīme nav tikai simboliska, bet tā ir devusi pamatu būtiskām izmaiņām likumos, kas pasargā cilvēkus no vardarbības. Tā ir radījusi Latvijā sistēmu, kas ļauj reaģēt ātrāk un efektīvāk, norāda Lībiņa-Egnere.

Turklāt starptautisku saistību uzņemšanās nozīmē, ka Latvijai par padarīto vardarbības apkarošanā ģimenē un pret sievietēm ir jāatskaitās citām dalībvalstīm, un tas garantē, ka, arī mainoties valdībām Latvijā, nemainās prioritātes – Latvija ir apņēmusies apkarot vardarbību ilgtermiņā, norāda politiķe.

Ministre ir pārliecināta, ka šodien varmāka vairs nevar tik viegli izvairīties no atbildības. “Ja agrāk vardarbībā cietušie bieži palika vieni ar savām bailēm, tagad valsts reaģē – policijas rīcība ir aktīvāka un iestādes strādā daudz ciešākā sadarbībā, kā arī ir pieaugusi arī sabiedrības izpratne, ka vardarbība nav privāta lieta, bet nopietns noziegums,” pauž ministre.

Cilvēki arvien biežāk ziņo par piedzīvoto, saprotot, ka tā nav norma un valsts rīkosies, lai aizsargātu, pauž ministre, piebilstot, ka arī tiesneši, prokurori, policisti regulāri apgūst mācības rīcībai vardarbības gadījumos.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Stambulas konvencijas tracis: ministru atlaišanas, skaļi pārmetumi un nepareizi dokumenti
Stambulas konvencijai pievienotā ZZS rosinātā deklarācija ir pārkāpta
“Pēc tikšanās būs lielāka skaidrība!” Labklājības ministrs tikai nojauš tematu sarunai pie Siliņas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.