Kaspars Upacieris jeb Ufo.
Kaspars Upacieris jeb Ufo.
Foto: Edijs Pālens/LETA

Ufo jubileju atzīmēs ar humora izrādi “UFO 60 NOKRĀSAS” 0

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kokteilis.lv
14:18, 10. jūlijs 2026
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Šoruden humora meistars un radio personība Kaspars Upacieris jeb Ufo atzīmēs savu 60 gadu jubileju ar īpašu izrādi “UFO 60 NOKRĀSAS”. Pirmizrāde notiks 19. septembrī kinoteātrī “Splendid Palace” Rīgā, pēc tam dodoties jubilejas tūrē pa visu Latviju.

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Pozitīvs un smieklu pilns vakars pārvērtīsies aizraujošā ceļojumā no astoņdesmitajiem līdz mūsdienām, cauri atmiņām, kurioziem, dzīves pavērsieniem un notikumiem, kuros daudzi skatītāji atpazīs arī paši sevi.

“UFO 60 NOKRĀSAS” nav tikai jubilejas izrāde. Tas ir stāsts par paaudzi, kas piedzīvojusi pārmaiņu laikus, par jaunības dullumu, dzīves spožumu un postu, par cilvēkiem, kurus sastopam, un situācijām, kuras ar laiku spējam atcerēties ar smaidu.

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“Esmu pārliecinājies, ka dzīvē viss mainās. Mainās laiki, mode, tehnoloģijas un mēs paši. Taču viena lieta paliek nemainīga. Smiekli vienmēr palīdz paskatīties uz dzīvi vieglāk. Ja par sevi vairs nemāk pasmieties, tad sākas īstās problēmas. Kamēr vēl varam pasmieties kopā, tikmēr viss ir kārtībā,” saka Ufo.

Ufo humors vienmēr bijis īpašs. Tas balansē starp ironiju, pašironiju un melno humoru, ļaujot pasmieties ne tikai par apkārt notiekošo, bet arī pašiem par sevi. Tā būs izrāde ar raksturu, enerģiju un cilvēcīgu pēcgaršu.

Skatītājus sagaida humoristiski stāsti dažādu “radio raidījumu” formātā, no melnā humora topiem un absurdām dzīves situācijām līdz atmiņām par astoņdesmitajiem, deviņdesmitajiem un divtūkstošajiem, darbu radio, vistu audzēšanu, galdniecību, mājražošanu, naudas lietām un citām negaidītām tēmām.

Vakaru papildinās iestudēti skeči, improvizācija, dzejas lasījumi, viktorīnas un, protams, muzikāli priekšnesumi, padarot katru izrādi mazliet atšķirīgu.

Izrāde “UFO 60 NOKRĀSAS” būs vakars, kas ne tikai izklaidēs, bet arī atgādinās, cik svarīgi ir saglabāt humoru jebkuros dzīves apstākļos. Tā būs iespēja uz divām stundām aizmirst ikdienas rūpes un ļauties smiekliem, atmiņām un pozitīvām emocijām.

Jubilejas tūres izrādes

  • 19. septembris – Rīga, Splendid Palace (pirmizrāde)
  • 23. septembris – Slampes Kultūras pils
  • 7. oktobris – Ogres novada Kultūras centrs
  • 8. oktobris – Kultūras centrs Ulbrokas Pērle
  • 17. oktobris – Alūksnes Kultūras centrs
  • 13. novembris – Talsu Kultūras centrs
  • 14. novembris – Kuldīgas Kultūras centrs
  • 25. novembris – Limbažu Kultūras nams
  • 27. novembris – Ādažu Kultūras centrs
  • 3. decembris – Valmieras Kultūras centrs
  • 5. decembris – Liepājas Olimpiskais centrs
  • 12. decembris – Krustpils Kultūras centrs
  • 28. janvāris – Aizkraukles Kultūras centrs

Biļetes uz visām izrādēm pieejamas “Biļešu paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv

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