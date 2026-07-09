Krista Draveniece: Nopludinātas dzēruma sarunas un sviestā sagājis mūsdienu pieaugušā kompass 44
Mūsdienās šķiet, ka privātās dzīves vairs nevienam nav. Ja nu vienīgi tā vēl palikusi kioskos žurnālu plauktā. Katrs teju vai mēli izkāris cenšas parādīt savu guļamistabu, bērnu, vīru, ideālās pusdienas, uzkačāto presīti un vasarā, protams, peonijām noklāto piemājas dārziņu. Nu, lai jau, kas tad man, bet tomēr kaut kā šķiet, ka mūsu paaudzes pieaugušie ir sagājuši sviestā, uzvedoties kā no ķēdes norāvušies tīņi, aizmirstot gan par cieņu, gan veselo saprātu. Un tas ir skumji.
Es neesmu pret sociālajiem tīkliem, es nesaku, ka realitātes šovi ir slikti, tomēr pie savas teorijas es pieturos, jo mans mazais pētnieciskais darbs turpina savu uzvaras gājienu – pāri, kuri piedalās attiecību šovos, rādot savas perfektās attiecības, pēc laika tajos arī izšķiras. Tā notika ar slavenību Magoni, burkas Agritu, Samantu Tīnu, Kašeru, kriminālo Krūmiņu un viņa dāmām, Zuti, par Kambalām vispār nerunāsim, un tagad publiski savu netīro veļu mazgā vēl viens pāris.
Mīlestība ir sarežģīta, akla, sāpīga, dažreiz ļauna, bet nevienam no mums nav vairs 16. Es aizdomājos, kas mūsdienu pieaugušajiem 30+ ļaudīm traucē mierpilni izšķirties. Kādēļ rupjiem, aizvainojošiem vārdiem ir jāaprunā otra bērni, kādēļ ballītes skurbumā ir jāizvelk no kabatas telefons un jāsāk ierakstīt sava tobrīd vēl mīļotā cilvēka sarunas? Lai pēc tam nopludinātu? Lai parādītu, kāds briesmonis ir otrs? Bet pats tikmēr paslepus vāc kompromātu. Kura morālais kompass ir vairāk sadauzīts?
Vai slaveniem cilvēkiem šķiroties nākas atvadīties ne tikai no neizdevušās mīlestības, bet arī atskaitīties faniem? Manai meitai ir trīs gadi, un viņa strīdu karstumā mēdz sūdzēties, kurš pirmais iesita, kurš atņēma konfekti. Nekad nedomāju, ka tādu rīcību novērošu no desmitreiz vecākiem cilvēkiem sociālajos tīklos un TV ekrānos, bet te nu mēs esam. Kurš vēlēsies, sapratīs, par ko rakstu, kurš ne – tas atstās dusmīgu komentāru.
No 1. jūlija tika samazinātas cenas pienam, gaļai un maizei. Nekad nebūtu iedomājusies, ka tā kritīs arī privātumam un elementārai cieņai sabiedrībā. Mums jāatceras, kā piebremzēt. Nomainām vienu “Netflix” seriāla sezonu pret grāmatu. Festivālu pret trim dienām vienkārši pie jūras. Un seksīgo mammītes fotosesiju pret piedzīvojumiem bagātu dienu kopā ar bērniem.
Es visiem šovasar novēlu mieru, es novēlu atcerēties tās senču gudrības, ka rīts gudrāks par vakaru, ka nevajag strebt karstu, un galu galā novēlu, lai neviens nekad neierakstītu jūsu dzēruma sarunas. Kompass ir saplīsis.