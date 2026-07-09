Putins ir satriekts, bet nepadosies: alianse uztraucas, ka Eiropā varētu atvērties vēl viena kara fronte 0
Neraugoties uz Trampa optimismu, Putins neizrāda nekādas pazīmes, ka būtu gatavs piekāpties. Tiek ziņots, ka viņš apsver jaunu mobilizāciju un vasaras ofensīvu, lai gan Krievija ik mēnesi zaudē 30 000 līdz 35 000 cilvēku. Tā kā bruņutehnikas uzbrukumi atduras pret Ukrainas dronu “sienu”, analītiķi neredz skaidru ceļu uz uzvaru – tikai vēl vairāk kara un nelielu risku, ka varētu tikt veikts māņu manevrs NATO virzienā, vēsta ārzemju prese.
Kamēr ASV prezidents Donalds Tramps optimistiski raugās uz iespēju izbeigt Krievijas–Ukrainas karu, Vladimiram Putinam ir citas domas. Neraugoties uz nepārtrauktajiem Ukrainas dronu un raķešu triecieniem, kas smagi skāruši Krievijas enerģētikas infrastruktūru, Krievijas diktators tuvākajā laikā neplāno pārtraukt karadarbību. Putins uzskata, ka viņa spēki joprojām var ieņemt visu Donbasu, tādējādi radot Maskavai pārliecību, ka tā var sasniegt savus stratēģiskos mērķus karā.
Reuters avoti secinājuši, ka Putins vēlas eskalēt konfliktu, lai gan Krievija ik mēnesi zaudē 30 000 līdz 35 000 cilvēku. Visticamāk, Putins dos rīkojumu par jaunu mobilizāciju. Tiek ziņots, ka armija cilvēkus nolaupa no ielām un nosūta uz fronti bez pienācīgas apmācības. Pēc tam Ukrainas droni viņus nogalina kaujaslaukā.