Kremlis reaģēja uz Trampa vārdiem par iespējamo debesu slēgšanu virs Ukrainas 0
Krievijā apgalvo, ka iespējamais ASV lēmums slēgt debesis virs Ukrainas nozīmētu “NATO valstu dalību” konfliktā.
Par to paziņoja Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, reaģējot uz ASV prezidenta Donalda Trampa vakardienas komentāru par šo tēmu, vēsta Krievijas mediji.
Pēc Krievijas diktatora pārstāvja teiktā, amerikāņu līdera izteikums par iespēju slēgt gaisa telpu virs Ukrainas esot jauns, jo iepriekš šādi priekšlikumi neesot apspriesti.
“Jebkurā gadījumā runa būs par to, ka NATO valsts bruņotie spēki darbosies Ukrainas teritorijā,” paziņoja Peskovs.
Turpinot attaisnot Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu, Kremļa režīma pārstāvis piebilda, ka tā dēvētā “speciālā militārā operācija” tiekot īstenota, lai nepieļautu Ziemeļatlantijas alianses parādīšanos Ukrainas teritorijā.