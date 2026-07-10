Žoržs Siksna atgriežas uz skatuves īsi pēc operācijas – priekšā vēl viena 0
Šī vasara leģendārajam un tautā mīlētaja dziedātājam Žoržam Siksnam izvērtusies par nopietnu pārbaudījumu veselībai. Mākslinieks ne vien piedzīvojis pēkšņu veselības pasliktināšanos Jāņos, kad nācies izsaukt neatliekamo palīdzību, bet arī pārcietis operāciju, pēc kuras jau tūliņ atgriezies uz skatuves, ziņots žurnālā “Kas Jauns”.
Paralēli rūpēm par veselību Žoržam šis laiks ir ļoti piepildīts – paralēli koncertēšanai viņš palīdzējis dēlam Jēkabam nokārtot iestājpārbaudījumus mūzikas novirziena skolā. Dziedātājs lepojas, ka dēls veiksmīgi izturējis lielo konkurenci čellistu klasē, kur uz vienu vietu pretendēja četri zēni.
Pavisam nesen Tomē, Tūkstoš peoniju dārzā, mūziķis uzstājās kopā ar dzīvesbiedri Annu un priecēja publiku arī ar klarnetes spēli. Sarunā ar izdevumu “Kas Jauns” Žoržs atklāja, ka tikai pirms nepilnām divām dienām viņam tika veikta kataraktas operācija. Vasaras otrajā pusē plānota līdzīga procedūra arī kreisajai acij.
Uzlabojums ir acīmredzams – redze tagad esot lieliska. Lai gan slodze pēc procedūras ir liela, mūziķis uzskata, ka fanus, kas mērojuši tālu ceļu uz koncertu, nedrīkst pievilt.
Kā izrādās, kataraktas operācija nav bijis vienīgais veselības sarežģījums šovasar. Jāņu sarīkojumā Mežaparka Zaļajā teātrī dziedātājam kļuva slikti, kā dēļ nācās izsaukt mediķus. Hospitalizācija gan toreiz nebija vajadzīga.
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