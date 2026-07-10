VIDEO. Iedzīvotājs “pieķēris” policistu neikdienišķā darbībā. Ko drīkst un nedrīkst darīt darba laikā? 0
Linda Tunte

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Linda Tunte
9:17, 10. jūlijs 2026
Stāsti Izpēte

Ieraugot cilvēku darba apģērbā, īpaši tad, ja runa ir, piemēram, par policijas darbinieku, mēdzam būt vērīgi un skatienu “piesiet” ilgāk, jo ir interesanti, kas tad notiks, kur šis cilvēks dodas, varbūt ir kas atgadījies?

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Tā arī kāds mūsu lasītājs Rīgā piefiksējis, ka kāds policists darba laikā un darba apģērbā veic ne gluži dienesta pienākumus – viņš dodas saņemt, iespējams, torti no piegādātāja.

It kā sīkums un pavisam ikdienišķa situācija, tomēr lasītājs par to ziņoja mums, jo ir radies jautājums, vai šādas darbības darba laikā ir pieļaujamas.

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Lasītājs raksta: “Laikā, kad jaunā valdība un Ministru prezidents Andris Kulbergs runā par valsts resursu efektīvāku izmantošanu un izšķērdības mazināšanu, man radās jautājums par vienu šodien redzētu situāciju. Formas tērpā esošs policijas darbinieks ar trafarētu dienesta automašīnu piebrauca pie kurjera, paņēma pasūtītu torti un aizbrauca. Vai šāda dienesta automašīnas izmantošana privāta pasūtījuma saņemšanai ir atļauta? Vai to regulē kādi normatīvie akti vai dienesta iekšējie noteikumi? Jautāju nevis tāpēc, lai kādu apsūdzētu, bet gan tāpēc, ka vēlos saprast, kur ir robeža starp dienesta pienākumu izpildi un valsts resursu izmantošanu privātām vajadzībām.””

Video redzams, kā policists pieiet pie automašīnas, kas piegādājusi, iespējams, torti un to saņem. Tiesa gan, viss notiek ātri un aizņem vien burtiski minūti laika.

Tomēr jautājums šķita gana interesants – vai un ko ārpus darba pienākumiem policisti drīkst darīt darba laikā?

Tāpēc sazinājos ar Valsts policijas pārstāvjiem, kuri sniedza komentāru, skaidrojot, ka Valsts policijas amatpersonām ar dienesta transportlīdzekļiem, esot formas tērpā, nav aizliegts apmeklēt tirdzniecības vietas, kafejnīcas, degvielas uzpildes stacijas un citas vietas, lai nopirktu, piemēram, ūdeni, ēdienu, apmeklētu labierīcības, kā arī pasūtītu vai saņemtu ēdienu no kurjera, tostarp jāņem vērā, ka var tikt pieteikts pārtraukums. Protams, var būt situācijas, kad tiktu vērtēts, vai amatpersona nav būtiski novirzījusies no noteiktā maršruta. Šajā gadījumā, noskaidrojot apstākļus, amatpersona, nenovirzoties no maršruta, saņēma ēdienu.

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