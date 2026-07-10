“Sava veida videospēle visiem iesaistītajiem” – britu eksperts ieskicē, kādi būs nākotnes kari 0
Karš Ukrainā pārvēršas par sacensību starp dronu iespējām, un tas parāda galveno bīstamību nākotnes karos. Kā rakstā žurnālam The Spectator norāda britu apskatnieks Metjū Periss, nākotnes kari daudz vairāk atgādinās teroristisku sacelšanos.
“Dronu kā galveno agresijas ieroču parādīšanās draud to visu pārvērst par sava veida videospēli visiem iesaistītajiem,” raksta eksperts.
Tam jau tagad ir sekas aizsardzības plānošanā – iepirkumu vajadzības tagad ir jāpārorientē no jauniem iznīcinātājkuģiem uz droniem un kuģiem, kā arī to palaišanas platformām, un karavīru skaits, visticamāk, vairs neizšķirs konflikta iznākumu.
Vienlaikus šajā jaunajā kara stilā būs kaut kas šausmīgs. Faktiski dronu un raķešu tehnoloģijas nozīmē, ka ikviens pilsonis būs dalībnieks karos, raksta apskatnieks: “Mēs vairs nevarēsim no tāluma vērot mūsu armiju darbības. Jaunais karš būs daudz vairāk līdzīgs teroristu sacelšanās procesam – ar izņēmumu, ka teroristi būs ienaidnieka valstis, kas attālināti veiks sprādzienus.”
“Neviens neplāno iebrukumu vai mūsu valsts okupāciju, un, vismaz manas dzīves laikā, maz ticams, ka kāds to gatavojas darīt. Tā ir labā ziņa. Sliktā ziņa ir tā, ka konflikti, kas mūs var ietekmēt, būs zemākā līmenī – kaut kur starp draudiem un neērtībām –, taču vienlaikus tie būs pastāvīgi un ilgstoši,” viņš spriež.
“Darbojoties no attāluma un izmantojot tālvadības tehnoloģijas, mūsu ienaidniekiem būs iespēja (kāda būs arī mums) kļūt par īstu asiņainu skabargu: irši, kurus mēs varam nosist, bet kuru pūžņus mēs nevaram iznīcināt,” viņš uzsver.