Atrasts daudzus gadsimtus sens teksts, kas sniedz ieskatu vienā no baisākajiem Bībeles noslēpumiem 8
Kādā Polijas bibliotēkā sena manuskripta lappusēs atrastas Svētā Augustīna sprediķa rindas, kurās viņš mēģina izskaidrot vienu no baisākajiem un dīvainākajiem notikumiem Bībelē.
Šos 12. gadsimta tekstus latīņu valodā sarakstījis Svētais Augustīns — teologs, kura idejas palīdzēja veidot Rietumu kristietību un kuru bieži uzskata par svarīgāko kristiešu domātāju pēc apustuļa Pāvila, ziņo medijs Daily Mail.
Pētnieki noskaidrojuši, ka no jauna identificētie sprediķi koncentrējas uz ķēniņa Saula vizīti pie Endoras zīlnieces. Tā ir viena no Bībeles mistiskākajām epizodēm, kurā parādās mirušais pravietis Samuēls un viedi pasludina ķēniņa nāvi.
Šis stāsts, kas iemūžināts Samuēla 1. grāmatas 28. nodaļā, gadsimtiem ilgi ir nodarbinājis ebreju un kristiešu zinātniekus, jo šķietami norāda, ka zīlniecei izdevies izsaukt mirušu pravieti.
Galu galā Svētais Augustīns secināja, ka Endoras zīlniecei nebija varas pār mirušajiem. Viņš sprieda– ja Samuēls patiešām parādījās, tas notika tāpēc, ka Dievs to pieļāva, nevis tāpēc, ka zīlniece viņu būtu izsaukusi ar maģijas palīdzību.
Šie jaunatklātie sprediķi bija vērsti tieši uz Vecās Derības stāstu.
Šis stāsts, kas vērsts tieši uz Veco Derību, jau sen ir mulsinājis teologus, raisot jautājumus par to, kā zīlniecei vispār varētu būt pa spēkam izsaukt pravieša garu. Latīņu valodas pētnieki ir arī sprieduši, kā visvarenais Dievs var to pieļaut.
Gadsimtiem ilgi teologi ir diskutējuši, vai šī parādība bija zīlnieces radīta ilūzija un krāpšana, vai arī patiesa Samuēla parādīšanās, ko Dievs atļāvis, lai brīdinātu Saulu par viņa gaidāmo nāvi.
Svētais Augustīns dzīvoja no 354. līdz 430. gadam pēc Kristus. Dzimis Ziemeļāfrikā pagānu tēva un dievbijīgas kristiešu mātes ģimenē, Augustīns jaunībā dzīvoja pasaulīgu un nemierīgu dzīvi. Sākotnēji viņš noraidīja kristietību, nododoties hedonismam, bet pēc dziļas garīgās krīzes viņš pārgāja kristietībā un 387. gadā Milānā tika kristīts.
Šāda manuskripta tapšana 12. gadsimtā ir neparasta, tāpēc pētnieki uzskata, ka jaunatklātie sprediķi ir saglabājušies, jo kāds viduslaiku rakstvedis tos pārrakstījis no vecāka manuskripta, kas laika gaitā ir zudis. Pētnieki piebilda, ka nevar simtprocentīgi apstiprināt šo pieņēmumu.