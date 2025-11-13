Foto: Shutterstock

Sapņi jau izsenis tiek uzskatīti par kaut ko vairāk nekā tikai nakts fantāzijām – daudzi tic, ka tiem piemīt dziļa nozīme. Īpaši intriģējoši ir tie sapņi, kas pareģo jūsu nākotni.

Sapņu analīzes eksperte uzskata, ka sapņi ir iekodētas domas, kas palīdz mums saprast, kā patiesībā jūtamies un kas mums pietrūkst. Zemapziņa bieži vien jau iepriekš zina, kad liktenis gatavojas klauvēt pie jūsu durvīm. Ir apkopoti septiņi sapņi, kuru redzēšana liecina par gaidāmām pozitīvām pārmaiņām.

1. Dārgakmeņi vai rotaslietas

Ja sapnī redzat dārgakmeni vai rotaslietu, tas liecina par prieku, pozitīvu enerģiju un jaunām iespējām – gan finansiālām, gan emocionālām. Saskaņā ar rakstnieka Klārka teikto, rotaslietas ir saistītas ar sirdi un pārpilnību. Ja kāds sapnī jums uzdāvina akmeni, gaidiet negaidītus panākumus. Pat rotaslietas pazaudēšana sapnī var nozīmēt patīkamus pārsteigumus no likteņa.

2. Augļu koks

Koks, kas pilns ar augļiem – īpaši tiem, kas viegli krīt –, simbolizē pārpilnību un panākumus.
Arī augļa veidam ir nozīme: ābols var pareģot ilgu mūžu vai veiksmi mīlestībā. Šāds sapnis ir veids, kā jūsu zemapziņa norāda – laime ir tuvumā.

