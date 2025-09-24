Maini pozas, skaiti aitas, bet tik un tā nevari aizmigt? Ārsts atklāj vienkāršus padomus, kuri var uzlabot miega kvalitāti 0
Kvalitatīvs miegs ir atkarīgs ne tikai no tā, kad jūs dodaties gulēt. Eksperti ir nosaukuši vairākus ieradumus, kas palīdzēs ātrāk aizmigt un no rīta justies enerģijas pilnam.
Nav noslēpums, ka lielākā daļa cilvēku nesaņem pietiekami daudz miega un guļ mazāk kā ieteicamās septiņas līdz deviņas stundas diennaktī. Pastāvīgs stress, aizņemts grafiks un neatvairāma vēlme būt tiešsaistē visu diennakti, veicina bezmiegu un negatīvi ietekmē miega kvalitāti.
Tomēr ir daudz veidu, kā tikt galā ar miega trūkumu. Piemēram, pirms gulētiešanas vērts pievērst uzmanību gulēšanas pozai, izvairīties no smagām maltītēm un stimulantiem, piemēram, alkohola un kofeīna.
Psihiatrs Daniels uzsver, ka, lai uzlabotu miegu, vispirms jāparūpējas par smadzenēm. Viņš piedāvā vairākus maz zināmus trikus, kas palīdz “restartēt” smadzenes, lai vakaros izdotos ātrāk aizmigt un no rīta mostos daudz enerģiskāks.
Daniels iesaka izveidot miega rutīnu, izvēloties sev noteiktu gulētiešanas laiku, lai nodrošinātu vismaz septiņas stundas miega.
Psihiatrs sacīja: “Miegs ir laiks, kad smadzenes tiek attīrītas no vielmaiņas atkritumiem, būtībā veicot nakts smadzeņu tīrīšanu. Ja jūs dodaties gulēt pārāk vēlu vai guļat mazāk kā septiņas stundas, šis process tiek traucēts. Tā rezultātā var rasties problēmas ar atmiņu un koncentrēšanos.”
Ne mazāk svarīgi ir pārtraukt skatīties savā telefonā, kad pienācis laiks iet gulēt. Ir pierādīts, ka pārmērīgi ilgs ekrāna laiks var izraisīt lieko svaru, acu sasprindzinājumu, galvassāpes, trauksmi, depresiju un bezmiegu.
Psihiatrs uzskata, ka vismaz stundu pirms gulētiešanas nebūtu ieteicams skatīties telefonā un citās ierīcēs. Tā vietā psihiatrs iesaka lasīt daiļliteratūru vai veidot personīgas piezīmes.
Daniels uzskata, ka miega vides radīšana palīdz smadzenēm saprast, ka pienācis laiks atpūtai. Pirms gulētiešanas ieteicams doties siltā vannā vai dušā, tas samazina stresa hormona kortizola līmeni, klausīties mierīgu mūziku un iedegt sveces.
Tāpat psihiatrs iesaka pirms gulētiešanas izvēdināt savu guļamistabu, lai pazeminātu telpas temperatūru. Aromterapija ar lavandu nomierina nervu sistēmu un pazemina ķermeņa temperatūru, tas ir vēl viens signāls ķermenim, ka laiks gatavoties miegam.
Smadzenēm ir nepieciešamas noteiktas uzturvielas, lai vieglāk iemigtu, īpaši gadījumos, kad ir hormonāla nelīdzsvarotība vai nemiers. Vispazīstamākie uztura bagātinātāji nervu sistēmas nomierināšanai un miega uzlabošanai ir melatonīns un magnijs, taču psihiatrs norāda, ka pirms to lietošanas ieteicams konsultēties ar savu ārstu.
Daniels iesaka pierakstīt trauksmainas domas, ja tādas nomāc pirms miega savā dienasgrāmatā, jo bieži vien domas ir tās, kuras iemigšanas procesu apgrūtina. Psihiatrs to iesaka darīt pusstundu pirms došanās gulēt. Ja miegu traucē murgi vai nepatīkami sapņi, psihiatrs iesaka tos pierakstīt un mēģināt iedomāties, kā sapnis varētu beigties, tas palīdzēs nomierināt zemapziņu un vieglāk iemigt.