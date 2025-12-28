Viņš tiešām to pateica? Putina uzruna liek uzdot vairākus svarīgus jautājumus 34
Krievijas diktators Vladimirs Putins publiski devis mājienus, ka Maskavai miera sarunas ar Ukrainu vairs nav prioritāte. Šādi izteikumi izskanējuši pēc tam, kas Krievijas militārā vadība viņam paziņojusi par it kā būtiskiem panākumiem frontē, tostarp Mirnohradas un Huļaipoles sagrābšanu.
Kā vēsta “Unian” Putins apmeklējis Apvienotās spēku grupas vadības punktu, kur Krievijas armijas komandieri snieguši pārskatu par situāciju kaujas laukā. Ģenerālštāba priekšnieks Valērijs Gerasimovs kopā ar citiem ģenerāļiem ziņojis par it ka sekmīgu ofensīvu visos galvenajos virzienos un vairāku apdzīvotu vietu atbrīvošanu Sumu, Harkivas, Doņeckas un Zaporižjas apgabalos. Īpaši uzsvērta esot Mirnohrads un Huļaipoles pilnīga ieņemšana.
Šādi ziņojumi acīmredzami iepriecinājuši Putinu. Viņš tos nodēvējis par svarīgiem rezultātiem, kas, viņaprāt, paver ceļu pilnīgai Doņeckas un Zaporižjas apgabalu okupācijai.
“Kijivas režīma vadītāji nesteidzas atrisināt šo konfliktu miermīlīgā ceļā. Taču šodien, spriežot pēc jūsu ziņojumiem un tempa, ko mēs redzam saskarsmes līnijā, mūsu interese par Ukrainas militāro spēku izvešanu no teritorijām, kuras tie pašlaik okupē, praktiski nepastāv. Un, ja Kijevas varas iestādes nevēlas atrisināt šo jautājumu miermīlīgā ceļā, mēs atrisināsim visus mums priekšā esošos jautājumus ar īpašas militāras operācijas palīdzību, izmantojot spēku,” paziņoja Putins, faktiski atzīstot to, ka interese par miera sarunām no Krievijas puses ir zudusi.
Kā vēstījām iepriekš, Ukrainas puse šos Krievijas paziņojumus kategoriski noliedz. Kā vēsta dialog.ua, Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs uzsver, ka Krievijas valdības apgalvojumi par panākumiem frontē, tostarp par Mirnohradas un Huļaipoles sagrābšanu, neatbilst realitātei un ir uzskatāmi par mērķtiecīgu dezinformācijas kampaņu miera sarunu kontekstā.
Situācija Huļaipoles pilsētā Zaporižjas apgabalā joprojām ir sarežģīta, taču Ukrainas aizstāvju aizsardzības operācija turpinās.
Ukrainas vienības ieņem savas pozīcijas un turpina aktīvas operācijas, lai iznīcinātu ienaidnieka kājnieku grupas tieši pilsētas robežās. Krievijas apgalvojumi par pilnīgu kontroli pār pilsētu ir nepatiesi.
Saspringta operatīvā situācija saglabājas arī Mirnohradā, Doņeckas apgabalā. Tomēr Krievijas armijas vienībām joprojām neizdodas īstenot savus plānus ieņemt Pokrovskas-Mirnohradas aglomerāciju.
Tāpat tiek noraidīti apgalvojumi par it kā pusi Kostjantiņivkas kontrolēšanu. Ukrainas spēki turpina noturēt aizsardzības līnijas un iznīcināt pretinieku, kas mēģina pietuvoties pilsētai. Piemēram, 26. decembrī tika sakauta Krievijas kolonnas uzbrukuma mēģinājums – Ukrainas spēki iznīcināja divus ienaidnieka tankus, kas bija aprīkoti ar mīnu iznīcināšanas aprīkojumu, kā arī pretinieka kājnieki tika likvidēti, izmantojot bezpilota lidaparātus.
Ģenerālštābs atgādināja, ka ienaidnieks vairākkārt ir rīkojis dezinformācijas kampaņas, apgalvojot par panākumiem frontē. Viens no nesenākajiem piemēriem ir okupantu apgalvojumi par Kupjanskas ieņemšanu. Patiesībā Ukrainas aizsardzības spēki ir atbrīvojuši vairākas apmetnes uz ziemeļiem no Kupjanskas, attīrījuši ievērojamu pilsētas daļu un bloķējuši atlikušos Krievijas spēkus.
Arī Pokrovskā situācija ir līdzīga. Krievija apgalvo, ka tā kontrolē pilsētu jau kopš pagājušā gada septembra, taču Ukrainas aizsardzība šajā vietā turpinās. Ģenerālštābs uzsver, ka Krievijas dezinformācija tiek izplatīta galvenokārt ārvalstu auditorijai, lai radītu iespaidu par panākumiem frontē. Tomēr Krievijas nepatiesajiem paziņojumiem nav nekādas ietekmes uz Kijevas nostāju vai turpmākajiem diplomātiskajiem centieniem.