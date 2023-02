Glābēji. Ilustratīvs attēls. Foto. LETA © Evija Trifanova

Ulbrokā no degošas ēkas izglābti 20 cilvēki, viens gājis bojā







Trešdienas vakarā kādā dzīvojamā mājā Ropažu novada Ulbrokā izcēlies ugunsgrēks, kurā gājis bojā viens cilvēks, bet 20 izglābti, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Izsaukumu uz notikuma vietu ugunsdzēsēji saņēma plkst.18.27. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka deg divi otrā stāva dzīvokļi un gaitenis 92 kvadrātmetru platībā. Ēkā bija izveidojies spēcīgs sadūmojums, un vairāki cilvēki netika no tās ārā.

Ugunsdzēsēji no sadūmotās mājas izglāba 20 cilvēkus. Glābšanas darbi norisinājās, gan izceļot cilvēkus pa logu, gan izvedot caur sadūmojumu ar glābšanas maskām, bet viena persona tika iznesta no ēkas. Vienā no degošajiem dzīvokļiem ugunsdzēsēji arī atrada bojāgājušo.

Cilvēku glābšanā tika iesaistīti plaši VUGD resursi – 40 ugunsdzēsēji ar astoņām autocisternām un trīs autokāpnēm.

Plkst.20.27 liesmu izplatīšanās tika ierobežota, cilvēku glābšana un ēkas pārmeklēšana noslēdzās.

Patlaban turpinās konstrukciju jaukšanas un liešanas darbi.

🔥Šovakar plaši VUGD resursi iesaistīti ugunsgrēka dzēšanā Ropažu novada Ulbrokā, kur četrstāvu dzīvojamā mājā ugunsgrēka rezultātā ir izveidojies spēcīgs sadūmojums un nepieciešams glābt cilvēkus! Iespējami satiksmes ierobežojumi. — VUGD (@ugunsdzeseji) February 15, 2023