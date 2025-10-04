Uzturēt zāļu krājumus un nodrošināt speciālistus ir grūtāk nekā šķiet. Ritene atklāj aptieku skarbās aizkulises 0

Latvijas Aptieku biedrības vadītāja Agnese Ritene TV24 raidījumā “Dr. Apinis” norāda, ka katras aptiekas uzturēšana prasa zināmus izdevumus. Galvenais no tiem ir speciālisti, kuri mūs sagaida aptiekās.

Aptiekā apkalpošanai jābūt raitai un sarunai ar pacientu – pietiekami ilgai. Nedrīkstētu būt situācija, kad strādā viens speciālists un ir ļoti gara rinda. Tādos apstākļos nebūtu iespējams ievērot konfidencialitāti, tāpēc ir nepieciešams noteikts speciālistu skaits.

Viņa skaidro, ka no malas izskatās, ka aptieku uzturēšana ir vienkārša, bet tā nav. Uzturēt zāļu krājumus, apsaimniekot telpas un nodrošināt speciālistu pieejamību nav viegli. Ja pilsētā speciālistus vēl var atrast, tad mazākās vietās tas ir daudz sarežģītāk, tāpēc jādomā, kā farmaceitus piesaistīt.

“Aptiekās strādā izglītoti cilvēki, un viņiem jābūt labi atalgotiem. Citādi jaunus speciālistus nozarē neiegūsim. Mums jāmotivē šī brīža skolēni, lai viņi nākotnē izvēlētos studēt farmāciju, tāpēc ir svarīgi, lai atalgojums būtu “simpātisks”,” uzsver Aptieku biedrības vadītāja.

