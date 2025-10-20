Vācija kaut kam gatavojas… Iedzīvotāji tiek aicināti veidot pārtikas krājumus 0
Vācijas Federālais civilās aizsardzības un katastrofu palīdzības birojs (BBK) publicējis vadlīnijas, kurās karš vairs netiek uzskatīts par “maz ticamu” iespējamību, informē ārzemju medijs.
BBK jaunākajā ziņojumā brīdina, ka iedzīvotājiem mājās jātur pārtikas krājumi trīs līdz desmit dienām. Tas ir pirmais šāds brīdinājums 35 gadu laikā. Lai gan Vācija tiek uzskatīta par vienu no drošākajām valstīm, birojs publicējis ceļvedi, lai sniegtu padomus krīzes situācijās.
Ņemot vērā Krievijas gandrīz četrus gadus ilgo karu Ukrainā un Kremļa pastāvīgos draudus Eiropas drošībai, BBK veicis atjauninājumus savos ieteikumos, reaģējot uz pilsoņu bažām par kara iespējamību.
“Vienmēr atmaksājas labi sagatavoties iepriekš,” skaidro BBK prezidents Ralfs Tīslers. Jaunajā ceļvedī ar nosaukumu “Gatavošanās krīzēm un katastrofām” ir ietverti padomi, kā atpazīt dezinformāciju, kā rast patvērumu sprādzienu vai citu uzbrukumu gadījumā pilsētvidē, kā arī tikt galā ar bailēm un raizēm ekstremālās situācijās.
Kopš 1990. gada, kad tika publicēta pirmā rokasgrāmata, militārie scenāriji tajās nav pieminēti – uzmanība tika vērsta uz dabas katastrofām un tehniskām kļūmēm, piemēram, elektrotīkla darbības traucējumiem Spānijā un Portugālē, kas atstāja miljonus iedzīvotāju bez elektrības. Tagad pirmo reizi īpaši tiek pieminēti arī hibrīddraudi: kiberuzbrukumi kritiskajai infrastruktūrai, dezinformācija, sabotāža un karš.
Iespējamā kara pieminēšana daļēji saistīta ar diskusijām par iesaukšanu armijā un dronu izmantošanu. Arī Federālā izlūkdienesta (BND) vadītājs Martins Jēgers brīdināja, ka kara iespējamība nav tālu: “Mēs jau atrodamies uzbrukuma līnijā, nedrīkstam atslābt.”
BBK ceļvedī ieteikts sagatavoties trīs līdz desmit dienām: krājumi jāveido ūdenim, konserviem, piena produktiem un citām nepieciešamām precēm, ņemot vērā mājsaimniecības lielumu un vajadzības.
BBK ceļvedis ietver arī kontrolsarakstu, lai patērētāji varētu aprēķināt nepieciešamo krājumu daudzumu, pārbaudīt mājas aptieciņu un sagatavoties ārkārtas situācijām. Piemēram, četru cilvēku ģimenei desmit dienu krājumu sagatavošana prasa ievērojamu laiku un izmaksas.
Tīslers uzsver, ka nav fiksētu noteikumu: katrai mājsaimniecībai jāizvērtē individuāli, cik daudz krājumu nepieciešams. Arī nelieli papildu iepirkumi – makaronu vai konservu veidā – nodrošina drošību vairākām dienām.