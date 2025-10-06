“Bet šādi signāli ir jāuztver nāvīgi nopietni.” ES aizsardzības komisārs atklāj izlūkdienestu pierādījumus saistībā ar Kremli 0
Kremlis apspriež iespējamu Krievijas iebrukumu NATO valstīs. Rietumu izlūkdienestiem ir pierādījumi par to, intervijā laikrakstam “Wyborcza” pastāstīja Eiropas Savienības (ES) aizsardzības komisārs Andrjus Kubiļus.
Ir grūti pateikt, cik tālu šīs diskusijas ir aizgājušas, taču ES uzskata, ka tās nevar ignorēt.
“Es uzticos izlūkdienestiem. Un Vācijas izlūkdienesti apgalvo, ka tiem ir pierādījumi, ka Kremlis apspriež uzbrukumu NATO. Un, ja viņi to apspriež, vai viņi plāno uzbrukumu? Mēs nezinām. Bet šādi signāli ir jāuztver nāvīgi nopietni. Viņi patiešām var būt gatavi karam. Arī mums ir jābūt tam gataviem un jāmācās ne tikai no ukraiņu, bet arī no krievu pieredzes,” viņš teica.
Kubiļus atzina, ka Krievijas armija ir iestrēgusi Ukrainā, un tas nevienam Kremlī nepatīk. Vienlaikus viņš norāda, ka Krievija ir pielāgojusies mūsdienu kara taktikai un ražo milzīgu daudzumu ieroču.
Eiropas komisārs piebilda, ka Ukraina ir gatava palīdzēt Rietumu sabiedrotajiem sagatavoties iespējamam Krievijas iebrukumam. Tomēr Kubiļus norāda, ka ar pārtvērēju dronu iegādi un to ekspluatācijas apguvi vien nepietiks.
“Mums jāmācās no ukraiņu izturības. Apskatiet viņu aizsardzības nozari. Pašlaik tā balstās uz jaunuzņēmumiem. Bet viņi ne tikai ražo aprīkojumu, viņi uzrauga tā izmantošanu kaujas laukā un pastāvīgi to uzlabo. Dronu kompānijām faktiski ir savi dronu bataljoni. Ir pārsteidzoši, kā ukraiņi ir atbrīvojušies no birokrātiskām struktūrām Krievijas uzbrukuma priekšā,” atzīmēja Eiropas komisārs.