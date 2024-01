Publicitātes foto

Vai biezs un smags sniegs neapdraud siltumnīcu?







Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

“Nezinu, cik biezu sniega kārtu varētu izturēt mana polikarbonāta siltumnīca. Un kādu vajadzētu izvēlēties, lai ziemā nebūtu jāuztraucas par sniegu (dārziņš ir tālu no mājām)”, – jautā Valdis Engurē.

“Uz arkveida siltumnīcām sniegs krājas mazāk, uz mājiņu tipa siltumnīcām – vairāk. Jo biezāks polikarbonāts un pamatīgāks karkass, jo lielāku slodzi siltumnīca var izturēt,” skaidro siltumnīcu eksperts Elmārs Geida (SIA Averto). To, cik bieza sniega sega var būt kritiska, ir grūti noteikt, tas atkarīgs no tā, cik silts ir snigšanas brīdī. Reizēm pat šķietami plāna mitrā sniega kārtiņa var būt ļoti smaga.

Jāizvērtē karkasu

Iegādājoties polikarbonāta seguma siltumnīcu, būtu aplami izvērtēt tikai cenu. Vispirms jānoskaidro tās karkass. Vistrauslākais un visvairāk dažādām deformācijām (sniegs, vēji) pakļauts ir karkass, kas veidots no arkām, kuras šķērsgriezumā ir kā burts W, ar trijstūrveida profilu. Tādām izturība ir 20–40 kg/m2 virsmas. Ja sniegs slapjš un smags, jātīra būs bieži.

Visizturīgākais ir karkass, kam ir četrstūra profili. Vienkāršākajā versijā tie ir 15 x 20 mm, 20 x 20 mm izmēros. Ideālā variantā konstrukcijām būtu 20 x 40 mm kvadrātveida profils. Turklāt vislabāk, ja konstrukcijas arka ir izliekta no viena gabala, bez stiprinājumiem vidū.

Jo mazāk atsevišķu detaļu un to stiprinājumu, jo stabilāka būve.

Jāizvēlas segumu

Arī polikarbonāta seguma biezums ir svarīgs. Speciālists iesaka iegādāties segumu, ne plānāku par 4 mm. Nereti tiek piedāvāti lētāki varianti (seguma biezums 3,5 un 3,8 mm), taču kvalitātes ziņā atšķirība ir ievērojama. Mazdārziņa siltumnīcai optimālais variants būtu 6 mm biezs polikarbonāta segums. Cenas ziņā starpība starp to un lētāko variantu standarta siltumnīcai (3 x 6, 3 x 8 m) ir aptuveni 50 eiro, toties ieguvumā būs daudz ilgāks būves kalpošanas laiks.

Šādām siltumnīcām ražotājs sola pat 180 kg/m2 lielas slodzes spiediena izturību. Tādēļ šādas siltumnīcas (arkveida, ar 6 mm biezu segumu uz kvadrātveida profila kon­strukciju karkasa) saimnieks ziemā var gulēt mierīgi. Tas ir piemērots variants, ja dārzu ziemā nevar apmeklēt.

Biezākais un dārgākais (8–10 mm) polikarbonāts mazajām arkveida būvēm nav vajadzīgs, tas piemērots lielražošanas siltumnīcām. Taču šāds biezums būtu vajadzīgs tiem dārza siltumnīcu divslīpju jumtiem, ja tās veidotas kā mājiņas. Uz šādiem jumtiem sniegs krājas vairāk, un slodze jāiztur lielāka.

Biezākam polikarbonātam ir lielāka izturība pret dažādiem mehāniskiem bojājumiem, arī pret atsišanu ar lāpstas kātu, krusu.

Jātīra saudzīgi

Foto: Inita Šteinberga

Speciālists iesaka sniegu no polikarbonāta seguma siltumnīcas tīrīt tik uzmanīgi, it kā tīrītu automašīnu. Svarīgi netraumēt segumu – tam viena puse klāta ar speciālu slāni, kas pasargā loksni no ultravioletajiem saules stariem. Ja šo segumu traumē, polikarbonāts saules staru ietekmē kļūst trausls un var sairt. Mazinās arī gaismas caurlaidība. Loksnes var tīrīt, piemēram, ar grīdas birsti, logu mazgāšanai paredzēto aprīkojumu. Svarīgi, lai tīrīšanas rīkam nebūtu asumu.

Ja sniegs nav dziļš, var mēģināt ieiet siltumnīcā un viegli pakratīt karkasu – nereti arkveida siltumnīcām pietiek, lai šādi atbrīvotu sānus no smagās nastas.

Mājiņas tipa siltumnīcai gan ar kratīšanu nebūs līdzēts – tāds jumts stiprā sniegā jātīra.

Dažkārt iesaka siltumnīcas pa ziemu atstāt vaļā. Tas vajadzīgs, lai siltumnīcā nebūtu siltāks kā ārā un sniegs uz jumta nekļūtu mitrs, nekrātos uz tā. Taču jārēķinās, ka to var darīt tikai tad, ja pirms vētras vai pat stipra vēja būdiņu var aizvērt. Ja tādas iespējas nav, labāk aizvērt visas durvis un lūkas, lai siltumnīca neaizlido vai netiek salauzīta.

Sniega labums – slīdot no arkveida siltumnīcas jumta, tas attīra polikarbonāta segumu, un pavasarī to nevajadzēs mazgāt.

Padomi!

• Vajadzētu izvairīties siltumnīcas izvietot pārāk tuvu citu citai vai pie ēkām. Sniegs, kas noslīdēs vai tiks notīrīts no jumta, krāsies lielās kaudzēs pie būves sāniem un tos deformēs.

• Lai lielas sniega kupenas nekrātos pie siltumnīcas sāniem, sniegu vislabāk sašķūrēt siltumnīcā. Tas lēnām kusīs un veldzēs sauso siltumnīcas augsni, neļaujot tai pārvērsties putekļos.