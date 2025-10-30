VIDEO. Sumu apgabala iedzīvotājs nevēlējās bēgt bez savām kazām — policisti palīdzēja visiem 0
Ukrainas policijas ekipāža “Baltais eņģelis” evakuējusi 63 gadus vecu vīrieti un viņa 11 kazas no Sumu apgabala pierobežas zonas, kas regulāri cieš no Krievijas armijas apšaudēm.
Sakarā ar pastāvīgajiem draudiem daudzi pierobežas reģiona iedzīvotāji ir spiesti pamest savas mājas. Tomēr daži cilvēki vilcinās evakuēties, jo nevēlas atstāt savus mājdzīvniekus.
Vīrietis no Junakivas ciema atteicās doties prom, bažījoties par savām kazām. Policisti viņu pārliecināja piekrist evakuācijai un palīdzēja nogādāt gan pašu, gan visus dzīvniekus drošā vietā.