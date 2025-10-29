VIDEO. Evika Siliņa publicē “TikTok” video, bet cilvēki pamana vienu detaļu, kas liek uzdot jautājumu, vai tas ir cirks 15
1991. gada barikāžu dalībnieku biedrībai par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu vēsturiskās atmiņas saglabāšanā un demokrātijas stiprināšanā piešķirs Ministru kabineta balvu, otrdien nolēma valdība. Šie ir tikai vieni no laureātiem un premjere Evika Siliņa šodien savā “Tik tok” kontā ievietoja video, kur rāda, ka pirms šī lēmuma katram laureātam personīgi piezvanījusi.
“Valdībā pieņēmām arī lēmumu par Ministru kabineta balvas 2025. gada laureātiem. Man bija patiess prieks katru no viņiem personiski uzrunāt un sveikt ar šo atzinību, kā arī uzaicināt uz apbalvošanas ceremoniju,” Siliņa pie video raksta.
Valdībā pieņēmām arī lēmumu par Ministru kabineta balvas 2025. gada laureātiem. Man bija patiess prieks katru no viņiem personiski uzrunāt un sveikt ar šo atzinību, kā arī uzaicināt uz apbalvošanas ceremoniju.
Komentāros gan ļaudis izsakās visai negatīvi. Viens no komentētājiem norāda, ka, runājot pa telefonu, tas paliek ieslēgts, bet Siliņa telefons bija tumšs, vai iefilmētā saruna bija teātris?
Viņa nevar beigt šo māžošanos un cirka šovu rīkot? pic.twitter.com/BIhJjBcVjI
Tā nabaga sieviete apzinās, ka nav atbloķējusi telefonu un ievadījusi numuru, pirms sākt sarunu?
Ja telefonu atbloķē un lieto sarunai, tas kļūst gaišs…. https://t.co/R0bemGO2wm
Bišk apgreidots video, laikam Siliņa nevarēja īstos vārdus piemeklēt. Vispār, runā ka šī būtne neesot ar izcilu prātu apveltīta, bet kaut kā jau ir jāuzpucē Vienotības paplukušās spalvas 🙂 Kā Latvija nonāca līdz šādai premjerei?
Ja pa telefonu tiešām runā, tas ir izgaismots gaišs visas sarunas laikā….
Cringe.
Jautājām mākslīgajam intelektam, kā tad ir, vai telefona ekrāns patiešām paliek ieslēgts visas sarunas laikā, vai ir iespējams uzstādīt ierīci tā, ka ekrāns izslēdzas – tas pierādītu, ka Siliņa tomēr video netēlo sarunu.
Runājot pa telefonu, ekrāns parasti nepaliek ieslēgts visu laiku. Lūk, kā tas darbojas: Kad paceļ zvanu un pieliek telefonu pie auss, tuvuma sensors (proximity sensor) automātiski izslēdz ekrānu, lai taupītu bateriju un lai netīšām nenospiež pogas ar vaigu vai ausi.
Kad novel telefonu no auss, ekrāns parasti ieslēdzas atkal, piemēram, ja gribi pārslēgt uz skaļruni, pārbaudīt numuru u.c. Ja telefons ir salūzis vai tuvuma sensors ir nosedzies (piemēram, ar netīrumiem vai vāciņu), ekrāns var nedarboties pareizi – palikt tumšs vai, gluži otrādi, neizslēgties.
Dažas lietotnes vai zvanu režīmi var uzvesties atšķirīgi, piemēram, VoIP zvani (WhatsApp, Telegram) var ne vienmēr izslēgt ekrānu.
Tas nozīmē, ka patiesību zina vien pati premjere, vai šīs sarunas patiesas vai tikai teatrāls priekšnesums.
Jau ziņots, ka balvu piešķirs Latvijas Universitātes (LU) Cietvielu fizikas institūta vadošajam pētniekam, direktora vietniekam zinātnes jomā un Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidentam, habilitētajam fizikas doktoram, akadēmiķim Andrim Šternbergam par izcilu ieguldījumu Latvijas zinātnes attīstībā materiālzinātnes un nanotehnoloģiju jomā.
Balvu saņems arī vēsturnieks, muzeja “Ebreji Latvijā” dibinātājs un ilggadējs vadītājs Marģers Vestermanis par mūža ieguldījumu Latvijas ebreju kopienas un holokausta vēstures izpētē, piemiņas saglabāšanā un sabiedrības vēsturiskās atmiņas stiprināšanā.
Valdība lēma Ministru kabineta balvu piešķirt arī nodibinājumam “Likteņdārza fonds” par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas nacionālās identitātes stiprināšanā, fotomāksliniekam Gunāram Bindem par izcilu ieguldījumu Latvijas fotomākslas veidošanā un popularizēšanā starptautiskā mērogā, kā arī LU Humanitāro zinātņu fakultātes vadošajai pētniecei, akadēmiķei, profesorei Janīnai Kursītei-Pakulei par izcilu ieguldījumu latviešu folkloras un kultūras izpētē un popularizēšanā.
Ministru kabineta balvu piešķir, lai novērtētu personu ieguldījumu demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts attīstībā, nozīmīgu darbību saimnieciskajā vai sabiedriskajā jomā vai nopelnus citās valstij nozīmīgās darbības jomās.
Pēc noteikumiem “Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi”, balvas saņēmējiem pienāksies Ministru kabineta Goda diploms, Ministru kabineta balvas krūšu nozīmīte un naudas balva 10 000 eiro apmērā.
Ministru kabineta balvu iedibināja 1995. gadā, pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, simboliski atjaunojot Tēvzemes balvu, ko 1937. gadā izveidoja prezidents Kārlis Ulmanis. Ierosinājumus Ministru kabineta balvai ik gadu līdz 15. septembrim var iesniegt gan valdības locekļi, gan pašvaldības un nevalstiskās organizācijas, un tos izskata Ministru kabineta Apbalvošanas padome. Informācija par iepriekšējo gadu balvas saņēmējiem pieejama Valsts kancelejas mājaslapā.