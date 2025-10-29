VIDEO. “Cilvēka prāts ir tumšs labirints!” Ēķis ļauj ieskatīties savā jaunākajā un drosmīgākajā trillerī 0

16:52, 29. oktobris 2025
Jaunais pašmāju trilleris “Slepkavības lieta Nr. 1. Lapsenes” aicina skatītāju kļūt par izmeklētāju – šoreiz bez policista lomām!

Pirmizrādē 1188.lv uz sarunu aicināja režisoru Andreju Ēķi, kurš ieskicēja sižetu un atklāja, kas šo projektu padara atšķirīgu.

“Tajās slepkavības lietās ir ļoti interesants apakšnosaukums, ko paši lietojam, gultā ar ienaidnieku, tāpēc, ka cilvēka prāts ir ļoti tumšs labirints. Interesanti, kur katru aizved!”

Pirmā lieta ir par sievieti, kura ir attiecību strupceļā un meklē izeju.

Otrā par vīrieti, kurš tik ļoti savā greizsirdībā, ka tā viņu padara traka.

Par tēmas izvēli, viņš skaidro, ka svarīgi, lai šīs varoņu problēmas spēj skatītāju uzrunāt.

Visu interviju ar Andreju Ēķi skaties portālā 1188.

Seriāla pirmās divas sērija skatāmas Tet TV+ platformā no 30. oktobra.

