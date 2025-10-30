“Pamanīt viltotas bezrecepšu zāles ir ļoti grūti…” Eksperte aicina būt modriem un pirms lietošanas izvērtēt medikamentus 0

20:13, 30. oktobris 2025
Veselam Ārstēšana

Viltotu medikamentu izplatība ir globāla problēma, un arī Latvija nav izņēmums. TV24 raidījumā “Uz līnijas” Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas valdes priekšsēdētāja Inese Erdmane atklāja, ka 10–15% zāļu Latvijā tiek ievestas nelikumīgi vai ir viltotas, un visbiežāk viltojumus konstatē tieši seksuālās veselības un pretvēža medikamentos.

“Ja runājam par zāļu izplatīšanas ķēdi – aptiekām, slimnīcām, ārstniecības iestādēm – katrs iepakojums tiek kontrolēts,” skaidro Erdmane.

“Kopš 2019. gada katrs iepakojums ir aprīkots ar unikālu QR kodu un unikālu numuru, kurš nevar atkārtoties. Ja aptiekā tiek izsniegtas zāles, kods tiek “dzēsts”, un, ja tas vēlreiz parādās, sistēma to uzreiz identificēs.”

Eksperte salīdzina sistēmu ar apdrošināšanas polisi vai žogu: “Ceram, ka, uzceļot žogu, neviens pāri nekāps. Aizvadītajā gadā sistēmā pārbaudīti 33 miljoni izsniegto zāļu iepakojumu, un šogad dati būs līdzīgi, jo dati tiek skatīti katru dienu.”

Tomēr sistēma nepārbauda bezrecepšu zāles un uztura bagātinātājus. “Tos uzrauga, bet netiek kontrolēts katrs iepakojums,” skaidro Erdmane. “Pamanīt viltotas bezrecepšu zāles ir ļoti grūti, īpaši, ja zāles lieto pirmo reizi. Ja medikaments lietots iepriekš, var salīdzināt tablešu krāsas un iepakojumu, bet šobrīd ar 3D tehnoloģijām ir iespējams izgatavot identisku iepakojumu un tablešu krāsu.”

Eksperte norāda, ka Latvijā šādi gadījumi jau ir bijuši, taču precīza statistika nav pieejama. “Tas būtu jānoskaidro Veselības inspekcijai,” piebilst Erdmane.

