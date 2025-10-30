Foto: Ekrānuzņēmums no “Facebook”

“Atlaide, kas nav atlaide!” Klients neizpratnē par veikala rīcību – nevainīgs Halovīna triks vai klientu maldināšana? 0

LA.LV
21:23, 30. oktobris 2025
Stāsti Pieredze

Rīt, 31.oktobrī, cilvēki svinēs Halovīnu. Kamēr vieni šos svētkus Latvijā neatzīst, tikmēr citi tomēr parūpējas par to, lai mājās ir saldumu rezerves, ja nu pie mājas durvīm pieklauvē kāds, kurš teiks: “Saldumus vai izjokošu!”

Reklāma
Reklāma
Veselam
Nekad nekombinējiet medu ar šiem sešiem pārtikas produktiem: lūk, kāpēc!
Kokteilis
“Vispār vajadzētu aizliegt Donu un viņa jauno dziesmu…” Mūziķa jaunākais veikums izraisa negaidītu sabiedrības reakciju 70
“Nevienā no ierakstiem, nevienā skaņu celiņā…” Dienesta pārbaudē saistībā ar suņu nošaušanu atklāti smagi pārkāpumi 13
Lasīt citas ziņas

Runājot par saldumiem, kāds iedzīvotājs sociālajā tīklā “Facebook” publicējis pieredzes stāstu saistībā ar veikalu “Mego”, kas, kā noprotams, veikuši viltīgu burvju triku saistībā ar atlaidēm.

Turpinājumā vīrieša rakstītais kādā “Facebook” lapā!

CITI ŠOBRĪD LASA
Atņems titulus un izliks no rezidences! Bekingemas pils nāk klajā ar svarīgu paziņojumu
Veselam
Nekad nekombinējiet medu ar šiem sešiem pārtikas produktiem: lūk, kāpēc!
Bīstamā slimība Latvijā prasījusi jau trīs cilvēku dzīvības

“Nu, ko, draugi — izdomāju papildināt konfekšu krājumus pirms Halovīna, aizgāju uz Mego, redzu — WOW, –35% atlaide sveramajām konfektēm! Izņemot akcijas preces, protams, bet nu labi – kā parasti. Paņēmu visādus LAIMA brīnumus, jo kas gan var būt drošāk par sarkanajām magonēm un vāverītēm no bērnības, vai ne?

Un tad… izrādās, ka tās konfektes par 13.64 €/kg nemaz nav ar 35% atlaidi. Jo, kā man laipni paskaidroja pārdevēja, šī cena jau esot “ar atlaidi”. Ja nu kādam vēl bija jautājumi, tad, jā — laikam tagad Mego raksta “akcijas cenas” ar melniem cipariem uz balta fona, un slepeno frāzi “ar atlaidi” var izlasīt tikai UV gaismā vai pilnmēness laikā. Laikam Mego ir izdomājis jaunu mārketinga līmeni: “Atlaide, kas nav atlaide!”

Otrā pārdevēja vēl mēģināja mani pārliecināt, ka man paveicās, jo šokolādes “Laimas” konfektes par 13.64 €/kg tagad ir kā trāpīt džekpotu!

Nu, jā, tā jau laikam arī ir — Halovīns taču! Spoku, triku un mārketinga brīnumu laiks!

Ho-ho-ho un laimīgu Halovīnu visiem, arī Mego un Patērētāju tiesību aizsardzības centram.
P.S. Šis nav par naudu — tas ir par dzīvi.
P.P.S. Ja man nav taisnība, tad aizbraukšu un vēl kasti Serenādes nopirkšu.”

LA.LV Aptauja

Vai šāds cenu norādījums jums šķiet godīgs pret pircēju?

  • Jā, viss norādīts korekti
  • Nē, tā ir pircēju maldināšana

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Nav brīnums, ka šis pasākums mirst dabīgā nāvē!” Pircēji pikti par “lielajām atlaidēm”
“3 gadu laikā šī maize nav maksājusi 2,39 eiro ne reizi!” Pircējs uzskata, ka veikals “Maxima” krāpjas ar cenām
Ļoti interesanti! Kamēr citur pērk šokolādi un šampanieti, tikmēr Latvijā “uz atlaidēm” pērk…
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.