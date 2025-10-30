“Atlaide, kas nav atlaide!” Klients neizpratnē par veikala rīcību – nevainīgs Halovīna triks vai klientu maldināšana? 0
Rīt, 31.oktobrī, cilvēki svinēs Halovīnu. Kamēr vieni šos svētkus Latvijā neatzīst, tikmēr citi tomēr parūpējas par to, lai mājās ir saldumu rezerves, ja nu pie mājas durvīm pieklauvē kāds, kurš teiks: “Saldumus vai izjokošu!”
Runājot par saldumiem, kāds iedzīvotājs sociālajā tīklā “Facebook” publicējis pieredzes stāstu saistībā ar veikalu “Mego”, kas, kā noprotams, veikuši viltīgu burvju triku saistībā ar atlaidēm.
Turpinājumā vīrieša rakstītais kādā “Facebook” lapā!
“Nu, ko, draugi — izdomāju papildināt konfekšu krājumus pirms Halovīna, aizgāju uz Mego, redzu — WOW, –35% atlaide sveramajām konfektēm! Izņemot akcijas preces, protams, bet nu labi – kā parasti. Paņēmu visādus LAIMA brīnumus, jo kas gan var būt drošāk par sarkanajām magonēm un vāverītēm no bērnības, vai ne?
Un tad… izrādās, ka tās konfektes par 13.64 €/kg nemaz nav ar 35% atlaidi. Jo, kā man laipni paskaidroja pārdevēja, šī cena jau esot “ar atlaidi”. Ja nu kādam vēl bija jautājumi, tad, jā — laikam tagad Mego raksta “akcijas cenas” ar melniem cipariem uz balta fona, un slepeno frāzi “ar atlaidi” var izlasīt tikai UV gaismā vai pilnmēness laikā. Laikam Mego ir izdomājis jaunu mārketinga līmeni: “Atlaide, kas nav atlaide!”
Nu, jā, tā jau laikam arī ir — Halovīns taču! Spoku, triku un mārketinga brīnumu laiks!
Ho-ho-ho un laimīgu Halovīnu visiem, arī Mego un Patērētāju tiesību aizsardzības centram.
P.S. Šis nav par naudu — tas ir par dzīvi.
P.P.S. Ja man nav taisnība, tad aizbraukšu un vēl kasti Serenādes nopirkšu.”