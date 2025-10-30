“Nevienā no ierakstiem, nevienā skaņu celiņā…” Dienesta pārbaudē saistībā ar suņu nošaušanu atklāti smagi pārkāpumi 13
Kā jau iepriekš vēstīts, Bauskas novada pašvaldība šodien informēja, ka, pamatojoties uz komisijas starpziņojumu par dienesta pārbaudi, ar Bauskas novada domes lēmumu no amata atbrīvots pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis. Preses konferencē domes pārstāvji dalījās ar detalizētāku informāciju saistībā ar dienesta pārbaudes ziņojumu.
“Pārkāpumi vērtējami kā smagi,” tā sacīja Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks.
Atklāti jauni apstākļi un konstatētas pretrunas. Mačeks norādīja, ka, ņemot vērā atklātos faktus un nepieciešamību tos pilnvērtīgi izvērtēt, komisija ir lūgusi papildu laiku darba turpināšanai līdz 14.novembrim, lai sagatavotu visaptverošu dienesta pārbaudes materiālu nodošanai Valsts policijai.
Pārbaudē konstatēts, ka policijas priekšnieks nav pilnvērtīgi izvērtējis notikumu, nav noteicis prioritātes un atstājis procesu bez kontroles.
Pārbaudē fiksēts, ka nav ievēroti iekšējās kārtības noteikumi par ķermeņa kameru lietošanu: pēc pieejamās informācijas atsevišķās notikuma epizodēs un brīdī, kad darbinieki kontaktējās ar trešajām personām, kameras bija izslēgtas. Nav ievērota video materiālu lejupielāžu kārtība.
“Nevienā no ierakstiem, nevienā skaņu celiņā no pieejamiem informācijas avotiem neesam guvuši apliecinājumu tam, ka kāds no pašvaldības policijas darbiniekiem vai policijas priekšnieks būtu devis uzdevumu nogalināt dzīvniekus,” preses konferencē informēja Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs.
Pašvaldības policijas priekšniekam Gailim bija jāpārņem krīzes situācijas vadīšana un jāuzrauga bruņota cilvēka – mednieka darbības.
Romānovs sacīja: “Diemžēl nepietiekamas mednieka klātesamības uzraudzības dēļ šis notikums izvērties liktenīgajā kļūdā ar šīm sekām.”
Uz jautājumu, kas īsti tad izsauca mednieku, Romānovs atbildēja: “Brunavas mednieku kolektīva vadītājs, ar kuru sazinājās īpašuma saimniece.”
“Kolektīva vadītājs uzreiz zvanījis pašvaldības policijai uz dežūrdaļu un informējis, ka īsti šajā notikumā mednieks iesaistīties nevar. Tālāk bijušas vairākas sarunas, kuru ierakstu diemžēl mūsu rīcībā šobrīd nav. Bet ir paskaidrojumi, konkrēti Gaiļa kunga paskaidrojumā rakstīts, ka viņi vienojās par mednieka klātesamību. Acīmredzot, vienošanās pamats bija, vadoties no informācijas, ko bija sniegusi saimniece, ka suņi ir ļoti agresīvi,” informēja pašvaldības izpilddirektors.
Dienesta pārbaudē arī secināts, ka VP uz notikuma vietu izsaukta aptuveni pusotru stundu pēc notikušā, klāstīja pašvaldības izpilddirektors.
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Romānovs ir uzdevis pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītājam Aivaram Vilciņam iepazīties ar dienesta pārbaudes starpziņojumu un pieņemt lēmumu par darbinieku atbildību un atbilstību ieņemamajam amatam. Dienesta pārbaude ir sākta pret trīs pašvaldības policijas darbiniekiem – diviem, kas atradās policijas ekipāžā izsaukuma vietā, un dežūrdaļas darbinieku.
Bauskas novada pašvaldības pārstāvji uzsvēra, ka vērtēt mednieka rīcību nav viņu kompetencē.
Video no preses konferences!