Foto: LETA; Ekrānuzņēmums no “YouTube”

“Nevienā no ierakstiem, nevienā skaņu celiņā…” Dienesta pārbaudē saistībā ar suņu nošaušanu atklāti smagi pārkāpumi 13

LA.LV
16:57, 30. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Kā jau iepriekš vēstīts, Bauskas novada pašvaldība šodien informēja, ka, pamatojoties uz komisijas starpziņojumu par dienesta pārbaudi, ar Bauskas novada domes lēmumu no amata atbrīvots pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis. Preses konferencē domes pārstāvji dalījās ar detalizētāku informāciju saistībā ar dienesta pārbaudes ziņojumu.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Vispār vajadzētu aizliegt Donu un viņa jauno dziesmu…” Mūziķa jaunākais veikums izraisa negaidītu sabiedrības reakciju 70
Veselam
Nekad nekombinējiet medu ar šiem sešiem pārtikas produktiem: lūk, kāpēc!
Live
TEKSTA TIEŠRAIDE. “Kauns!” Pēc vairākiem mēginājumiem izsludināt pārtraukumu, Saeima lemj turpināt darbu 278
Lasīt citas ziņas

“Pārkāpumi vērtējami kā smagi,” tā sacīja Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks.

Atklāti jauni apstākļi un konstatētas pretrunas. Mačeks norādīja, ka, ņemot vērā atklātos faktus un nepieciešamību tos pilnvērtīgi izvērtēt, komisija ir lūgusi papildu laiku darba turpināšanai līdz 14.novembrim, lai sagatavotu visaptverošu dienesta pārbaudes materiālu nodošanai Valsts policijai.

CITI ŠOBRĪD LASA
Atņems titulus un izliks no rezidences! Bekingemas pils nāk klajā ar svarīgu paziņojumu
“Atlaide, kas nav atlaide!” Klients neizpratnē par veikala rīcību – nevainīgs Halovīna triks vai klientu maldināšana?
Veselam
Nekad nekombinējiet medu ar šiem sešiem pārtikas produktiem: lūk, kāpēc!

Pārbaudē konstatēts, ka policijas priekšnieks nav pilnvērtīgi izvērtējis notikumu, nav noteicis prioritātes un atstājis procesu bez kontroles.

Vienlaikus pārbaudes gaitā iegūtā informācija nesniedza apstiprinājumu tam, ka darbinieki būtu izsaukuši Valsts policiju, turklāt pašvaldības policijas darbinieki atstāja notikuma vietu notikuma laikā. Tāpat darbinieku sniegtajos paskaidrojumos un video materiālos novērotas pretrunas, kas rada šaubas par notikumā iesaistīto personu godprātību.

Pārbaudē fiksēts, ka nav ievēroti iekšējās kārtības noteikumi par ķermeņa kameru lietošanu: pēc pieejamās informācijas atsevišķās notikuma epizodēs un brīdī, kad darbinieki kontaktējās ar trešajām personām, kameras bija izslēgtas. Nav ievērota video materiālu lejupielāžu kārtība.

Pieejamie dienesta pārbaudes materiāli liecina, ka pavēle šaut nav dota.

“Nevienā no ierakstiem, nevienā skaņu celiņā no pieejamiem informācijas avotiem neesam guvuši apliecinājumu tam, ka kāds no pašvaldības policijas darbiniekiem vai policijas priekšnieks būtu devis uzdevumu nogalināt dzīvniekus,” preses konferencē informēja Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs.

Pašvaldības policijas priekšniekam Gailim bija jāpārņem krīzes situācijas vadīšana un jāuzrauga bruņota cilvēka – mednieka darbības.

Romānovs sacīja: “Diemžēl nepietiekamas mednieka klātesamības uzraudzības dēļ šis notikums izvērties liktenīgajā kļūdā ar šīm sekām.”

Uz jautājumu, kas īsti tad izsauca mednieku, Romānovs atbildēja: “Brunavas mednieku kolektīva vadītājs, ar kuru sazinājās īpašuma saimniece.”

“Kolektīva vadītājs uzreiz zvanījis pašvaldības policijai uz dežūrdaļu un informējis, ka īsti šajā notikumā mednieks iesaistīties nevar. Tālāk bijušas vairākas sarunas, kuru ierakstu diemžēl mūsu rīcībā šobrīd nav. Bet ir paskaidrojumi, konkrēti Gaiļa kunga paskaidrojumā rakstīts, ka viņi vienojās par mednieka klātesamību. Acīmredzot, vienošanās pamats bija, vadoties no informācijas, ko bija sniegusi saimniece, ka suņi ir ļoti agresīvi,” informēja pašvaldības izpilddirektors.

Reklāma
Reklāma

Dienesta pārbaudē arī secināts, ka VP uz notikuma vietu izsaukta aptuveni pusotru stundu pēc notikušā, klāstīja pašvaldības izpilddirektors.

Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Romānovs ir uzdevis pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītājam Aivaram Vilciņam iepazīties ar dienesta pārbaudes starpziņojumu un pieņemt lēmumu par darbinieku atbildību un atbilstību ieņemamajam amatam. Dienesta pārbaude ir sākta pret trīs pašvaldības policijas darbiniekiem – diviem, kas atradās policijas ekipāžā izsaukuma vietā, un dežūrdaļas darbinieku.

Bauskas novada pašvaldības pārstāvji uzsvēra, ka vērtēt mednieka rīcību nav viņu kompetencē.

Video no preses konferences!

Protests Modra atbalstam Bauskā
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Bauskas novada dome pieņem svarīgu lēmumu: Modra nošauto suņu lieta pavirzās uz priekšu; būs spriedzes pilna preses konference
Modra suņu traģēdija aizgājusi līdz Saeimai: iekšlietu ministra Kozlovska atbilde raisa jautājumus
“Tas, kas notika, nedrīkstēja notikt.” Rinkēvičs pirmo reizi publiski komentē trīs suņu slepkavību Bauskas pusē
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.